'Тактика виявилася ефективною': у ЗСУ назвали напрямки цілодобових штурмів

Тактика ворога залишається незмінною - штурмові дії малими піхотними групами.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Сухопутні війська ЗС України

Російські окупанти намагаються просуватися, незважаючи на колосальні втрати, у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" ситуація залишається складною, розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"На Сіверському напрямку вчора працювала авіація. На Краматорському напрямку відбулося 3 бойові зіткнення. На Торецькому напрямку відбулося 4 зіткнення, також працювала авіація", - сказала вона в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник ЗСУ каже, що на Краматорському і Торецькому напрямках тактика ворога залишається незмінною - штурмові дії малими піхотними групами.

"Не можна говорити про зміну тактики кардинально, тому що ворог застосовує, особливо на Краматорському і Торецькому напрямках, тактику малих штурмових груп. Ця тактика виявилася ефективною, тому що вони не шкодують живої сили і кидають штурмові групи просто цілодобово, нескінченно і вже досить давно, намагаючись прорвати нашу оборону", - розповіла вона.

Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

За її словами, попри всі зусилля російських окупантів, Силам оборони вдається ефективно стримувати ворога.

"У самому Торецьку, незважаючи на те, що там дуже складна ситуація, місто майже знищене, ми стримуємо ворога. Ворог уже давно не може просунутися в Торецьку. Якщо говорити про Краматорський напрямок, зокрема район Часова Яру, там вони теж застосовують тактику, подібну до тієї, яку вони застосовують на Торецькому напрямку. Там ситуація така, що ворог перебігає через канал, також застосовуючи малі штурмові групи, оскільки техніка там не може пройти. Ми їх блокуємо і знищуємо", - додала Бобовнікова.

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Раніше було названо катастрофічні втрати РФ на сході. Російські війська просунулися на Бахмутському напрямку, розповів Андрій Полухін.

Нагадаємо, раніше екс-співробітник СБУ назвав, яке місто під загрозою захоплення РФ. Противник спробує повторити сценарій захоплення Вугледара, попередив Іван Ступак.

Як повідомлялося, два великих міста на сході під загрозою. Російські окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, проте просуваються і на інших ділянках фронту, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

/ Главред

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