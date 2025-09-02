Рус
Запаси уже на мінімумі: ціна на важливий продукт різко зросте в кінці 2025-го

Руслана Заклінська
2 вересня 2025, 17:45
Аналітики прогнозують зростання вартості продукту вже у грудні 2025 року або в першому кварталі 2026 року.
В Україні подорожчає цукор / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Світові запаси цукру на найнижчому рівні за останні 9 років
  • Очікується зростання цін на цукор наприкінці року
  • В Україні площі під цукровий буряк скоротилися на 22%

Запаси цукру в світі опинилися на найнижчому рівні за останні дев’ять років. Подорожчання продукту можливе вже наприкінці 2025-го або на початку 2026 року. Про це повідомила голова асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська, пише AgroPortal.

За її словами, навіть у роки надлишкового виробництва ціни не падали. Кавушевська пояснила, що на ринок впливають не лише обсяги виробництва, а й доступність цукру в конкретний час і в конкретному регіоні.

Чому росте вартість цукру

Наступного маркетингового року прогнозується профіцит цукру на світових ринках у межах 5 млн тонн. Однак це не означає здешевлення.

Індія та Бразилія запускають виробництво пізніше, тоді як Європейський бурякоцукровий пояс починає його раніше. Саме цей фактор створює коливання цін. Крім того, на ринок активно виходять з тендерами на закупівлю Пакистан, Бангладеш та Азербайджан, що ще більше підігріває попит.

Аналітики очікують, що вже в грудні 2025-го або в першому кварталі 2026 року ціна на білий цукор почне рости. Це стане серйозним стимулом для бурякоцукрової галузі, зокрема й для України. Кавушевська наголосила, що цим можуть скористатися українські виробники, адже наша країна має вигідну географію та різний із конкурентами час початку сезону.

Яка ситуація в Україні

Попри глобальні тенденції, в Україні цього року посіви цукрового буряку скоротилися на 22% - з 220 до 198 тисяч гектарів. До того ж, два цукрові заводи не відкрилися, тож працюватиме лише 27 підприємств.

Основними регіонами-лідерами залишається Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та Полтавська область. Саме вони забезпечують левову частку українського врожаю буряка.

Очікуване виробництво у 2025/26 маркетинговому році - близько 1,5 млн тонн цукру. Це на 300 тисяч тонн менше, ніж у попередньому сезоні.Втім, навіть такий обсяг повністю перекриває внутрішнє споживання, яке з 2022 року стабільно тримається на рівні 900 тис. тонн. Це дозволяє Україні не тільки забезпечити власний ринок, але й залишити значні обсяги для експорту.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти у вересні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що ціни на продукти в Україні значною мірою залежать від результатів аграрного сезону. Наразі Українська аграрна асоціація очікує великий урожай, тоді як Клуб аграрного бізнесу прогнозує менший обсяг продукції.

"Тому зараз складно робити остаточні висновки. Реальну картину щодо цін ми побачимо ближче до вересня, тоді стане зрозуміло, чого очікувати восени та навесні наступного року", - зазначив Пендзин в коментарі Главреду.

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, наприкінці літа в Україні подешевшали овочі "борщового набору" та частина фруктів. Водночас дорожчають огірки, перець, цвітна та пекінська капуста, а також броколі.

В Україні найбільше споживають курятину, на другому місці - свинина, далі йде яловичина. Водночас ціни на м’ясо продовжують зростати.

Як повідомляв Главред, в супермаркетах зафіксували здешевлення вершкового масла. Станом на 29 серпня пачка "Селянського" 72,5% жирності (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні ціна становила 115,87 грн.

Про джерело: AgroPortal

AgroPortal — це інформаційний та аналітичний онлайн-портал, спеціалізований на агропромисловості. Основна діяльність включає публікацію новин, аналітики та оглядів аграрного ринку України та світу, надання даних щодо сільськогосподарського виробництва, цін на продукцію, погодних умов та міжнародних тенденцій у агросекторі. Портал забезпечує інформаційну підтримку агробізнесу, фермерів, трейдерів та виробників сільгосппродукції, а також аналітику ринків зерна, олійних культур, цукру, овочів, фруктів, м’яса та молока.

США та Китай готують угоду, в межах якої визначиться доля російсько-української війни - Клочок

11:04

У гарантіях немає сенсу: ексспівробітник СБУ сказав, що реально захистить Україну

10:37

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

