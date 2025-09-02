В Україні відчутно подорожчає продукт першої необхідності: які будуть ціни

Що сказав Томич:
- Через низький рівень врожаю зерна в Україні подорожчає хліб
- Ціни на хліб можуть піднятися до 25% за рік
У 2025 році в Україні врожай зернових оцінюється на рівні близько 52-54 млн тонн, що нижче торішніх показників. Як розповів в коментарі Новини.LIVE ексголова Асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Томич, це вплине на формування цін на хліб.
На рівень врожаю в країні вплинуло кілька факторів. Серед них погода, війна та умови, у яких збирають зерно фермери з прифронтових територій України.
Що буде з цінами на хліб
Згідно з прогнозами Томича, ціни на пшеницю коливатимуться від 5800 до 6300 гривень за тонну, тому хліб здорожчає приблизно до 25% у річному вимірі.
При цьому існуватимуть додаткові цінові ризики, такі як логістика, врожаї в інших країнах та витрати фермерів.
Які додаткові фактори можуть вплинути на здорожчання хліба
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус попереджав, що на подорожчання хліба в Україні напряму впливає і підвищення цін на пальне.
Наприклад, якщо хліб коштував 50 гривень за буханець, то після підвищення ціни його можна буде купити по 55 гривень.
Про персону: Іван Томич
Іван Томич - український політик. Президент Асоціації фермерів та землевласників України (грудень 1997 — лютий 2007); голова Партії вільних селян і підприємців України (з листопада 2005); радник Прем'єр-міністра України на громадських засадах (вересень 2008 — березень 2010), пише Вікіпедія.
