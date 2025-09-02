Рус
В Україні відчутно подорожчає продукт першої необхідності: які будуть ціни

Анна Косик
2 вересня 2025, 15:34
Ціни зростатимуть протягом року, на це є кілька причин.
Ціни на хліб в Україні будуть підвищувати

Що сказав Томич:

  • Через низький рівень врожаю зерна в Україні подорожчає хліб
  • Ціни на хліб можуть піднятися до 25% за рік

У 2025 році в Україні врожай зернових оцінюється на рівні близько 52-54 млн тонн, що нижче торішніх показників. Як розповів в коментарі Новини.LIVE ексголова Асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Томич, це вплине на формування цін на хліб.

На рівень врожаю в країні вплинуло кілька факторів. Серед них погода, війна та умови, у яких збирають зерно фермери з прифронтових територій України.

Що буде з цінами на хліб

Згідно з прогнозами Томича, ціни на пшеницю коливатимуться від 5800 до 6300 гривень за тонну, тому хліб здорожчає приблизно до 25% у річному вимірі.

При цьому існуватимуть додаткові цінові ризики, такі як логістика, врожаї в інших країнах та витрати фермерів.

Які додаткові фактори можуть вплинути на здорожчання хліба

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус попереджав, що на подорожчання хліба в Україні напряму впливає і підвищення цін на пальне.

Наприклад, якщо хліб коштував 50 гривень за буханець, то після підвищення ціни його можна буде купити по 55 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні продовжують стрімко дешевшати яблука. Це сталось через низький попит та збільшення пропозиції осінніх сортів.

Напередодні стало відомо, що за даними аналітиків в останній тиждень літа ціни на овочі "борщового набору" в Україні знизилися. Також дешевшають сезонні фрукти.

Раніше Виконавчий директор асоціації "М’ясної галузі" Бабенко заявив, що сподіватися на зниження вартості м'ясної продукції в Україні не варто. Ціни на основні види м’яса й надалі зростатимуть.

Про персону: Іван Томич

Іван Томич - український політик. Президент Асоціації фермерів та землевласників України (грудень 1997 — лютий 2007); голова Партії вільних селян і підприємців України (з листопада 2005); радник Прем'єр-міністра України на громадських засадах (вересень 2008 — березень 2010), пише Вікіпедія.

хліб ціни на продукти новини України
