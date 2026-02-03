Рус
-30° скує Рівненщину: коли очікувати спад екстремальних морозів

Інна Ковенько
3 лютого 2026, 10:30
На Рівненщині вдарить 30-градусний мороз. Втім, починаючи з 4 лютого прогнозується поступове підвищення температури.
Прогноз погоди у Рівному та області на 3-6 лютого
Прогноз погоди у Рівному та області на 3-6 лютого / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Рівному впродовж 3-6 лютого
  • В які дні прогнозують найсильніші морози в Рівненській області
  • Коли чекати підвищення температури

Погода у Рівненській області впродовж 3-6 лютого січня буде хмарною. Синоптики попереджають про опади змішаного характеру, місцями очікується налипання мокрого снігу й ожеледь.

Починаючи з 4 лютого прогнозується поступове підвищення температури. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода 3 лютого

У вівторок, 3 лютого, синоптики прогнозують суху погоду без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман і паморозь. На дорогах можлива ожеледиця, тож водіям варто бути особливо уважними. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі триматиметься на рівні 23-28° морозу, а в північних районах очікується надзвичайний холод - до 30°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 10-15° морозу.

Погода 4 лютого

У середу, 4 лютого, вночі прогнозується невеликий сніг, а вдень - помірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Місцями можливі слабкі хуртовини та налипання мокрого снігу. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 17-22° морозу, вдень очікується від 3 до 8° морозу.

Погода 5 лютого

У четвер, 5 лютогою, очікується помірний сніг із дощем. Місцями утворюватиметься ожеледь та налипання мокрого снігу. Дорожня ситуація залишатиметься складною через ожеледицю. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень коливатиметься від -4 до +1°.

Погода 6 лютого

У п'ятницю. 6 лютого, синоптики прогнозують помірний сніг із дощем. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Дорожні служби попереджають про небезпечну ожеледицю. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 1-6° морозу, вдень очікується від -2 до +3°.

Коли морози почнуть відступати - прогноз синоптикині

За оцінкою Наталки Діденко, погода залишатиметься сухою через домінування антициклону, проте на дорогах збережеться небезпечна ожеледиця. Такі умови триватимуть щонайменше до 5 лютого.

Після цього очікується помітне потепління, яке супроводжуватиметься опадами та посиленням вітру. Водночас синоптикиня попереджає: слідом за потеплінням можлива нова хвиля похолодання.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 3 лютого в Україні втримаються сильні морози. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 22-28 градусів морозу. На південному заході, півдні та південному сході буде -17...-22 градуси. Вдень буде також мороз.

Також 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

