Атлантичний циклон суне на Житомирщину: як невдовзі зміниться погода в регіоні

Дар'я Пшеничник
3 лютого 2026, 10:38
Погода зміниться з 4 лютого, коли в область надійде тепліше повітря з півдня та з'являться снігопади.
Атлантичний циклон суне на Житомирщину: як невдовзі зміниться погода в регіоні
Погода Житомир / Колаж: Главред, фото: Мій Житомир/Telegram

Головне з новини:

  • 3 лютого Житомирську область накриває мороз до -28°
  • Із 4 лютого холод поступово відступатиме, але повернуться снігопади та посилиться вітер
  • До 6 лютого температура підніметься близько до нуля градусів

На Житомирщині лютий починається під владою справжнього арктичного холоду. За словами начальниці відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного гідрометцентру Катерини Ткачук, 3 лютого область ще залишатиметься в зоні впливу потужного антициклону, що приніс із північного сходу ультраполярне повітря.

Саме воно спричинило різке й нетипове для початку місяця похолодання: уночі стовпчики термометрів місцями опускатимуться до -28°, а вдень температура не підніматиметься вище -10...-15°, пише Суспільне Житомир.

У вівторок погода буде ясною та сухою, проте мороз відчуватиметься особливо гостро. У Житомирі прогнозують мінливу хмарність, вітер слабкий, а нічні значення коливатимуться в межах -24...-26°. На дорогах області можлива ожеледиця, місцями - слабкий туман.

Втім, уже з 4 лютого синоптична ситуація почне змінюватися. До України наближатиметься атлантичний циклон із теплішими повітряними масами, які поступово витіснятимуть арктичний холод. Разом із потеплінням повернуться й опади: спершу невеликий сніг удень, а з 5 лютого - помірні та місцями значні снігопади. Температура вночі підвищиться до -19...-24°, а вдень - до -7...-12°.

Найпомітніше потепління очікується 6 лютого. Синоптики прогнозують помірний сніг, нічні температури в межах -3...-8°, а вдень можливі значення близькі до нуля - від 0 до -5°. Після кількох днів екстремальних морозів це стане першим кроком до більш м’якої зимової погоди.

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 3 лютого в Україні втримаються сильні морози. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 22-28 градусів морозу. На південному заході, півдні та південному сході буде -17...-22 градуси. Вдень буде також мороз.

Також 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

