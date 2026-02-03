Рус
Читати російською
Україна та Захід узгодили військову відповідь на зрив будь-якого перемир’я з боку РФ - FT

Дар'я Пшеничник
3 лютого 2026, 09:39
244
Якщо масштаб атаки зросте, то за 72 години Європа та США узгодять і застосують спільну військову відповідь.
Україна та Захід узгодили військову відповідь на зрив будь-якого перемир’я з боку РФ - FT
План відповіді союзників України на можливе порушення РФ будь-якого перемир'я / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне з новини:

  • Захід готує швидку відповідь на зрив перемир’я Росією
  • Коаліція ЄС та США реагуватиме поетапно
  • Порушення РФ активує дії за 24–72 години

відео дня

Україна разом із ключовими партнерами в Європі та США узгодила багаторівневий механізм реагування на можливі порушення майбутнього перемир’я з боку Росії. Про це повідомили співрозмовники, знайомі з перебігом консультацій, які тривали впродовж грудня та січня.

За даними джерел, Київ і західні союзники домовилися: якщо Росія систематично ігноруватиме умови припинення вогню, відповідь буде не лише швидкою, а й скоординованою між кількома країнами, пише Financial Times.

Як працюватиме механізм

  • Перші 24 години:
    Будь-яке порушення має викликати негайну реакцію - від дипломатичного попередження до дій українських сил, спрямованих на локалізацію інциденту.
  • Друга фаза:
    Якщо бойові дії не припиняться, до реагування долучиться "коаліція охочих" - група держав ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина. Йдеться про узгоджені оборонні кроки, які мають стримати подальшу ескалацію.
  • Через 72 години:
    У разі розширення атаки буде активовано третій рівень - спільну відповідь сил, підтримуваних Заходом, включно з участю американських військових.

Що це означає для України

Фактично йдеться про створення нового формату безпекових гарантій, який має запобігти повторенню сценарію "перемир’я на папері". Західні партнери сигналізують, що готові діяти швидко та узгоджено, якщо Москва спробує використати паузу в бойових діях для перегрупування чи подальшого тиску.

Коли завершиться активна фаза війни – думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду висловив думку щодо подальшого ходу переговорів у війні Росії проти України.

За його словами, президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення конфлікту.

"Швидше за все, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступить. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше — потенційно до кінця січня, зокрема з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", — зазначив Клочок.

Експерт підкреслює, що активізація переговорів може відбутися вже в найближчі тижні, і закликає враховувати політичні мотиви ключових учасників, зокрема прагнення Трампа продемонструвати досягнення миру на міжнародній арені.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.

Раніше повідомлялося, що будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках мирної угоди не припинять війну, а лише дадуть Росії додатковий час на підготовку масштабнішого наступу.

Напередодні стало відомо, що оголошенням енергетичного перемир'я Володимир Путін, можливо, намагається виграти час. Однак він також може сигналізувати про відкритість до компромісу, контури якого вже починають прояснюватися.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні
