Сезонний фрукт в Україні б'є рекорди - ціни летять вниз п'ятий тиждень поспіль

З початку цього тижня здешевлення пришвидшилося.

https://glavred.net/economics/sezonnyy-frukt-v-ukraine-bet-rekordy-ceny-letyat-vniz-pyatuyu-nedelyu-podryad-10687649.html Посилання скопійоване

Сливи дешевшають п'ятий тиждень поспіль / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

В Україні п'ятий тиждень падають ціни на сливи

Ціни впали на 29% за тиждень — до 15–40 грн/кг

Попри падіння, сливи зараз на 50% дорожчі, ніж торік

Ціни на сливи в Україні вже п’ятий тиждень поспіль демонструють різке падіння. Ба більше, з початку поточного тижня темпи здешевлення фрукта лише прискорилися. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За інформацією учасників ринку, попит з боку місцевих оптових компаній залишається невисоким. Водночас обсяги пропозиції слив зростають через сезонне дозрівання фруктів. У результаті - ринок перенасичений, а ціни продовжують знижуватись.

відео дня

Наразі ціни на сливи з українських господарств коливаються в межах 15-40 грн/кг (0,36-0,96 долара США за кг), залежно від сорту, якості та обсягу партій. Це в середньому на 29% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Додатковим чинником тиску на ціни є спекотна сонячна погода. Вона сприяє швидкому дозріванню слив, але негативно впливає на їх якість. Плоди можуть бути м'якшими або пошкодженими, що знижує їхню комерційну привабливість.

Попри теперішнє здешевлення, ціна слив у 2025 році все ще приблизно на 50% вища, ніж на початку серпня 2024 року. Проте садівники не виключають подальшого зниження вартості, якщо попит залишатиметься низьким, а пропозиція - високою.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Якими будуть ціни на продукти восени

Обсяг урожаю овочів в Україні цьогоріч значною мірою залежатиме від погодних умов у серпні, стверджує економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, якщо спостерігатиметься аномальна спека, це може негативно вплинути на кількість і якість зібраного врожаю. Натомість збереження нинішньої погоди створить сприятливі умови для збільшення обсягів овочевої продукції.

"І є сподівання, що серпень в Україні буде не гіршим за липень. Але це все, що ми можемо зараз говорити. Тому що ми не можемо зараз передбачити погоду в серпні", - сказав він.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на картоплю в Україні щороку різко падають через масове збирання врожаю без можливості зберігання. Як пояснила виконавча директорка УАВК Ольга Самойліченко, оптові ціни можуть впасти до рівня імпортної - близько 20 грн/кг.

Також наприкінці липня в Україні знизилися ціни на деякі молочні продукти. Найбільше подешевшали сир "Фета" (–6%), кефір у тетрапаку (–4%) та вершкове масло до 73% жирності (–2,2%).

Крім цього, влітку в Україні персиків менше, ніж зазвичай, тому ціни зросли. Наразі вартість фрукта коливається від 70 до 120 грн/кг.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред