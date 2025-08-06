Сезонний фрукт в Україні б'є рекорди - ціни летять вниз п'ятий тиждень поспіль

Коротко:
- В Україні п'ятий тиждень падають ціни на сливи
- Ціни впали на 29% за тиждень — до 15–40 грн/кг
- Попри падіння, сливи зараз на 50% дорожчі, ніж торік
Ціни на сливи в Україні вже п’ятий тиждень поспіль демонструють різке падіння. Ба більше, з початку поточного тижня темпи здешевлення фрукта лише прискорилися. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
За інформацією учасників ринку, попит з боку місцевих оптових компаній залишається невисоким. Водночас обсяги пропозиції слив зростають через сезонне дозрівання фруктів. У результаті - ринок перенасичений, а ціни продовжують знижуватись.
Наразі ціни на сливи з українських господарств коливаються в межах 15-40 грн/кг (0,36-0,96 долара США за кг), залежно від сорту, якості та обсягу партій. Це в середньому на 29% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Додатковим чинником тиску на ціни є спекотна сонячна погода. Вона сприяє швидкому дозріванню слив, але негативно впливає на їх якість. Плоди можуть бути м'якшими або пошкодженими, що знижує їхню комерційну привабливість.
Попри теперішнє здешевлення, ціна слив у 2025 році все ще приблизно на 50% вища, ніж на початку серпня 2024 року. Проте садівники не виключають подальшого зниження вартості, якщо попит залишатиметься низьким, а пропозиція - високою.
Якими будуть ціни на продукти восени
Обсяг урожаю овочів в Україні цьогоріч значною мірою залежатиме від погодних умов у серпні, стверджує економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, якщо спостерігатиметься аномальна спека, це може негативно вплинути на кількість і якість зібраного врожаю. Натомість збереження нинішньої погоди створить сприятливі умови для збільшення обсягів овочевої продукції.
"І є сподівання, що серпень в Україні буде не гіршим за липень. Але це все, що ми можемо зараз говорити. Тому що ми не можемо зараз передбачити погоду в серпні", - сказав він.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, ціни на картоплю в Україні щороку різко падають через масове збирання врожаю без можливості зберігання. Як пояснила виконавча директорка УАВК Ольга Самойліченко, оптові ціни можуть впасти до рівня імпортної - близько 20 грн/кг.
Також наприкінці липня в Україні знизилися ціни на деякі молочні продукти. Найбільше подешевшали сир "Фета" (–6%), кефір у тетрапаку (–4%) та вершкове масло до 73% жирності (–2,2%).
Крім цього, влітку в Україні персиків менше, ніж зазвичай, тому ціни зросли. Наразі вартість фрукта коливається від 70 до 120 грн/кг.
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Про джерело: EastFruit
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