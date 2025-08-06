В Україні суттєво обваляться ціни на популярний овоч: в чому причина

Що сказала Самойліченко:
- В Україні як і щороку впадуть ціни на картоплю
- Вартість картоплі триматиметься в межах 20 гривень за кілограм
Ціни на картоплю в Україні обвалюються майже щороку. Причиною цього є те, що усі виробники одночасно збирають урожай і масово реалізують його, так як місця для зберігання овоча немає.
Про це AgroPortal розповіла виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко. За її словами, саме незареєстровані господарства зазвичай обвалюють ціни на картоплю.
"Зазвичай вони обробляють від 1 до 5 га землі, але їх багато, і за рахунок цього вони впливають на ціни, які невигідні професійним картоплярам", - пояснила вона.
УАВК прогнозує, що ціни на картоплю в Україні на оптовому ринку або впадуть, або будуть триматися на рівні імпортної ціни, в межах 20 гривень за кілограм овоча.
Що буде з цінами на картоплю восени
Нщодавно в.о. першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник спрогнозував, що на початку осені оптові ціни на картоплю в Україні становитимуть 12-18 гривень за кілограм.
Натомість у роздрібній торгівлі ціна буде триматися на рівні 20-26 гривень за кілограм картоплі. У випадку несприятливих умов пікова ціна буде становити до 30 гривень за кілограм.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ціни на огірки в Україні продовжують підвищуватись. Все через те, що пропозиція овочів на внутрішньому ринку залишається обмеженою, що і дозволяє продавцям і далі піднімати вартість.
Напередодні повідомлялося, що наприкінці липня в Україні знизилися ціни на деякі молочні продукти. Найбільше подешевшали сир "Фета" (–6%), кефір у тетрапаку (–4%) та вершкове масло жирністю до 73% (–2,2%).
Раніше стало відомо, що в Україні розпочався сезон персиків, але їх цього літа значно менше, ніж зазвичай. Через це ціни відчутно виросли та стартують від 70 до 120 грн за кілограм.
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Про персону: Ольга Самойліченко
Ольга Самойліченко - виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК). Завідувач лабораторії інструментальної діагностики Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України.
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