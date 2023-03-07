Шойгу назвав нове завдання окупантів "після захоплення Бахмута": розкотив губу ще більше

Прихвостень Путіна розмріявся, що російські загарбники зможуть захопити незламне українське місто, і вже вигадав "нові цілі".

Шойгу назвав нове завдання окупантів "після захоплення Бахмута"/ сайт Кремля, Міноборони РФ

Міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу розмріявся про взяття Бахмута, який загарбники називають Артемівськом, і вже вигадує нові цілі для путінської армії.

Так, він уже "розкотив губу" на проведення окупантами наступу вглиб оборони Збройних сил України. Про це Шойгу заявив під час селекторної наради, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Продовжується звільнення Артемівська (спроби окупації Бахмута, – ред.). Це місто є важливим вузлом оборони українських військ на Донбасі. Взяття його під контроль дасть змогу проводити подальші наступальні дії вглиб оборони ЗСУ", – заявив прихвостень російського диктатора Путіна.

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У той же час Шойгу, армія якого щодня вбиває цивільних і сама зазнає величезних втрат в Україні, сказав, нібито для окупантів пріоритетом є "збереження життя і здоров'я особового складу та мирних жителів".

Ситуація у Бахмуті

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оборона Бахмута досягла поставлених цілей і стала великим стратегічним успіхом української армії. За його словами, Україні необхідно було виграти час і завдати важких втрат армії РФ. Військові відомства, зі схвалення президента, розробили стратегію, згідно з якою оборона ключового району була пріоритетним завданням.

У американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що, незважаючи на постійні штурми російських окупантів в Бахмуті Донецької області, підрозділи Збройних сил України зуміли провести кілька наступальних операцій. Російські окупанти досі не змогли оточити Бахмут.

Нагадаємо, військовий експерт Юрій Федоров зазначив, що ЗСУ стратегічно важливо втримати місто Бахмут на Донеччині. За його словами, на це є дві причини. Перша – у разі захоплення Бахмута окупантами вони можуть прорватися на інші напрямки. Друга полягає у тому, що зараз втрати російських окупантів у місті набагато більші, ніж в українському війську, тому бої за місто виснажують загарбників.

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