Оборона Бахмута виконала поставлені завдання на 1000% - Подоляк

Радник глави Офісу президента пояснив, чому оборона Бахмута є пріоритетним завданням.

Михайло Подоляк, Бахмут / скріншот, 93 ОМБр Холодний Яр

Оборона Бахмута досягла поставлених цілей і стала великим стратегічним успіхом української армії, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Україні необхідно було виграти час і завдати важких втрат армії РФ. Військові відомства, зі схвалення президента, розробили стратегію, згідно з якою оборона ключового району була пріоритетним завданням, пише CNN.

"Що стосується оборони Бахмута, то вона виконала поставлені завдання на 1000%. Військові реалізували план зі знищенню основного боєздатного угруповання противника з одного боку і забезпечили навчання і підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців для підготовки до контрнаступу з іншого", - сказав Подоляк.

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Радник глави ОП підкреслив, що навіть якщо військовим керівництвом буде прийнято рішення відступити на більш вигідні позиції, оборона Бахмута буде великим стратегічним успіхом і фундаментом майбутньої перемоги, додав він. Поки рішення про відступ не прийнято, серед воєначальників існує консенсус в питанні продовження оборони.

"Це перевага демократичної моделі, яка дозволяє нам вибирати і приймати кращі рішення. Багато критичних питань задає сам президент. Оскільки остаточне рішення як головнокомандувача приймає глава держави, президент відчуває велику особисту відповідальність", - підкреслив Подоляк.

Ситуація в Бахмуті

Раніше спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав головне завдання захисників Бахмута. За його словами, українські військові, які продовжують утримувати місто Бахмут на Донеччині, виснажують російських окупантів і готують початок для контрнаступу ЗСУ. Саме на Бахмут станом на цей час припадає третина щоденних втрат російських загарбників.

У New York Times News пишуть, що українські десантники пішли в контрнаступ у Бахмуті і завадили російським окупантам взяти місто в оточення. Захисники атакували ворога і обстрілювали російські позиції артилерією. Українські десантники відбили окупантів від останньої головної магістралі до Бахмута.

Водночас у CNN з посиланням на розвідку НАТО повідомляють, що країна-агресор Росія втратила в боях за Бахмут в п'ять разів більше солдатів, ніж Україна. Так, один з чиновників НАТО повідомив, що співвідношення п'ять до одного – це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки Альянсу.

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