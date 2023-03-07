Оборона Бахмута виконала поставлені завдання на 1000% - Подоляк

Оборона Бахмута досягла поставлених цілей і стала великим стратегічним успіхом української армії, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, Україні необхідно було виграти час і завдати важких втрат армії РФ. Військові відомства, зі схвалення президента, розробили стратегію, згідно з якою оборона ключового району була пріоритетним завданням, пише CNN.
"Що стосується оборони Бахмута, то вона виконала поставлені завдання на 1000%. Військові реалізували план зі знищенню основного боєздатного угруповання противника з одного боку і забезпечили навчання і підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців для підготовки до контрнаступу з іншого", - сказав Подоляк.
Радник глави ОП підкреслив, що навіть якщо військовим керівництвом буде прийнято рішення відступити на більш вигідні позиції, оборона Бахмута буде великим стратегічним успіхом і фундаментом майбутньої перемоги, додав він. Поки рішення про відступ не прийнято, серед воєначальників існує консенсус в питанні продовження оборони.
"Це перевага демократичної моделі, яка дозволяє нам вибирати і приймати кращі рішення. Багато критичних питань задає сам президент. Оскільки остаточне рішення як головнокомандувача приймає глава держави, президент відчуває велику особисту відповідальність", - підкреслив Подоляк.
Ситуація в Бахмуті
Раніше спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав головне завдання захисників Бахмута. За його словами, українські військові, які продовжують утримувати місто Бахмут на Донеччині, виснажують російських окупантів і готують початок для контрнаступу ЗСУ. Саме на Бахмут станом на цей час припадає третина щоденних втрат російських загарбників.
У New York Times News пишуть, що українські десантники пішли в контрнаступ у Бахмуті і завадили російським окупантам взяти місто в оточення. Захисники атакували ворога і обстрілювали російські позиції артилерією. Українські десантники відбили окупантів від останньої головної магістралі до Бахмута.
Водночас у CNN з посиланням на розвідку НАТО повідомляють, що країна-агресор Росія втратила в боях за Бахмут в п'ять разів більше солдатів, ніж Україна. Так, один з чиновників НАТО повідомив, що співвідношення п'ять до одного – це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки Альянсу.
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