РФ не зможе продовжити наступ після захоплення Бахмуту – ISW

У разі захоплення міста російським окупантам може не вистачили сил, щоб рухатися далі. Тому наступ загарбників на цьому напрямку може завершитися.

РФ не зможе продовжити наступ після захоплення Бахмуту, вважають аналітики ISW/ Міноборони РФ

У країни-агресорки Росії ймовірно немає достатньо ресурсів, щоб продовжити наступ у тому разі, якщо їм вдасться захопити Бахмут.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що більшість російських військових підрозділів, які перебувають на Донбасі, уже задіяні у наступальних операціях.

Також аналітики звернули увагу на заяву власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина, який говорив про те, що російське Міноборони нібито використало вагнерівців, щоб виснажити Збройні сили України у Бахмуті, після чого може відмовитися від їхніх послуг там.

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"ISW не виявила жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута. Більшість російських підрозділів, що спостерігаються, на Донбасі вже ведуть наступальні операції, у тому числі російські повітряно-десантні (ВДВ) підрозділи, що приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023", – зазначають аналітики ISW.

В Інституті вивчення війни дійшли висновку, що, зважаючи на усі ці обставини, у разі захоплення Бахмуту російськими загарбниками наступ окупантів на цьому напрямку може закінчитися.

Ситуація у Бахмуті

Президент Володимир Зеленський заявив, що утримуючи Бахмут Донецької області від захоплення російськими окупантами, Збройні сили України готують контрнаступ. При цьому він наголосив, що ніхто у місті не повинен бути оточений.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмут Донецької області і розповів про завдання, що стоять перед українськими захисниками. Він нагородив українських бійців і заявив, що Україна намагається створити для армії РФ становище "цугцванга", щоб її кожен наступний крок вів до погіршення становища противника.

У той же час генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначає, що у Бахмуті Донецької області тривають запеклі бої між російськими окупантами та українськими захисниками. Однак ситуація там дуже складна і Бахмут може впасти найближчими днями.

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