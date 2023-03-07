"Армія РФ може прорватися до інших міст": Зеленський заявив про важливість утримання Бахмуту

У той же час президент України наголосив, що варто "першочергово думати про людей, і ніхто не має бути оточений".

Зеленський пояснив, чому важливо втримати Бахмут/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Офіс президента України

Якщо російським загарбникам вдасться захопити Бахмут, вони можуть прорватися до інших населених пунктів Донецької області. Тому важливо, щоб українські військові втримали місто.

Українські бійці продовжують боронити Бахмут, але "ніхто не має бути оточений". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, для росіян буде відкрита дорога після Бахмута до інших міст України, в Донецькому напрямку. Ось чому наші хлопці стоять там", – зазначив президент України.

відео дня

Він наголосив, що для України оборона Бахмута – це тактичне рішення.

Зеленський пояснив, чому російські окупанти не полишають спроб захопити місто. За його словами, РФ намагається здобути "хоч якусь перемогу". При цьому країна-агресорка може для досягнення своєї мети навіть зруйнувати все місто і вбивати місцевих жителів. Також захоплення Бахмута дало б Росії можливість похизуватися перед росіянами, нібито армія РФ є "потужною".

У той же час президент України наголосив, що варто "першочергово думати про людей, і ніхто не має бути оточений".

Ситуація у Бахмуті

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оборона Бахмута досягла поставлених цілей і стала великим стратегічним успіхом української армії. За його словами, Україні необхідно було виграти час і завдати важких втрат армії РФ. Військові відомства, зі схвалення президента, розробили стратегію, згідно з якою оборона ключового району була пріоритетним завданням.

У американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що, незважаючи на постійні штурми російських окупантів в Бахмуті Донецької області, підрозділи Збройних сил України зуміли провести кілька наступальних операцій. Російські окупанти досі не змогли оточити Бахмут.

Нагадаємо, військовий експерт Юрій Федоров зазначив, що ЗСУ стратегічно важливо втримати місто Бахмут на Донеччині. За його словами, на це є дві причини. Перша – у разі захоплення Бахмута окупантами вони можуть прорватися на інші напрямки. Друга полягає у тому, що зараз втрати російських окупантів у місті набагато більші, ніж в українському війську, тому бої за місто виснажують загарбників.

Вас також може зацікавити: