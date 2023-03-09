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"Поки Бахмут стоїть": у Міноборони відповіли генсеку НАТО на його слова про падіння міста

9 березня 2023, 09:07
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що український Бахмут може впасти найближчими днями. Заступник міністра оборони Ганна Маляр заперечила йому.
Маляр, мобілізація в Україні
Анна Маляр / колаж Міноборони, УНІАН

У Міністерстві оборони України прокоментували нещодавню заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга про те, що місто Бахмут може впасти під ударами російських окупантів найближчими днями. Від імені українського військового відомства виступила заступник міністра Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Завжди можуть бути обставини, які ми з вами не можемо прорахувати і передбачити. Відповідно, експертних думок зараз дуже багато, але ми бачимо по ситуації – скільки не передбачали, що там буде, поки Бахмут стоїть", – констатувала вона.

Вона додала, що бої, що не вщухають у місті, виснажують і ворога, що має свій сенс. Тому вона закликала довіряти тільки українським військовим джерелам.

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Ситуація в Бахмуті

Президент Володимир Зеленський заявив, що утримуючи Бахмут Донецької області від захоплення російськими окупантами, Збройні сили України готують контрнаступ. При цьому він підкреслив, що ніхто в місті не повинен бути оточений.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмут Донецької області і розповів про завдання, що стоять перед українськими захисниками. Він нагородив українських бійців і заявив, що Україна намагається створити для армії РФ положення "цугцванга", щоб її кожен наступний крок вів до погіршення становища противника.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначає, що у Бахмуті Донецької області тривають запеклі бої між російськими окупантами та українськими захисниками. Однак ситуація там дуже складна і Бахмут може впасти найближчими днями.

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