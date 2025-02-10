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Зіграє на руку Путіну: Тука дав невтішний прогноз про перемир'я з РФ

Анна Ярославська
10 лютого 2025, 12:02
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Сьогодні немає підстав вважати, що Росія прагне завершити гостру фазу війни, вважає Георгій Тука.
Георгий Тука, ВСУ
Георгій Тука оцінив переговори про припинення війни в Україні/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Чи вигідний Україні мирний план Трампа
  • Чи хоче Путін завершення війни

Країна-агресор Росія використовує паузу у війні з Україною виключно для розвитку власної армії. І через три-п'ять років відмінність у стані збройних сил України та Росії суттєво збільшиться не на нашу користь. Про це під час чату на Главреді розповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

Він прокоментував переговори про припинення війни в Україні, які на цей час тривають. Тука зазначив, що доволі часто журналісти та політики свідомо чи несвідомо займаються підміною понять, розповідаючи про "мирні переговори", хоча насправді наразі йдеться не про встановлення миру, а про припинення вогню, а це абсолютно не тотожні поняття.

"До переговорів щодо припинення вогню я ставлюся скептично. Для встановлення миру мало домовитися між Україною і США про певні умови миру, адже є ще й країна-агресор Росія", - вважає Тука.

За його словами, сьогодні немає підстав вважати, що Росія прагне завершити гостру фазу війни.

При цьому економіка Росії не демонструє падіння, і навіть найоптимістичніші для нас прогнози говорять про те, що російська економіка може триматися ще 2-5 років.

Крім того, російському диктатору Путіну вдалося розірвати дипломатичну ізоляцію Росії, яку на початку повномасштабного вторгнення в Україну створювала коаліція демократичних країн.

"Таким чином, немає жодних ознак того, що Путін прагне миру. Як на мене, єдине, що може змусити Путіна почати діалог про мир, - це сила", - упевнений Тука.

Водночас переважна більшість варіантів "мирних планів" нової американської адміністрації не передбачає надання або збільшення військової допомоги Україні.

"Вони будуються на тому, що Україна буде змушена погодитися на втрату суверенітету над частиною своїх територій і відмовитися від політики інтеграції в НАТО. Подібні ідеї точно не спрямовані на користь України, тому я до них ставлюся негативно", - сказав він.

Тука переконаний, що РФ використовує паузу виключно для розвитку власної армії. Україна ж цей час навряд чи витратить на посилення ЗСУ.

"У РФ триває реальний процес покарання хабарників. І це мене не налаштовує на позитив, тому що метою цих дій є посилення армії РФ і російського військово-промислового комплексу. Разом з тим, я абсолютно переконаний, що в разі припинення активної фази бойових дій керівництво нашої держави продовжуватиме ганебну політику мародерства, "великого будівництва" і "мільярда дерев". У результаті цих 3-5 мирних років відмінність у стані збройних сил України та Росії суттєво збільшиться не на нашу користь", - резюмував він.

Дивіться відео - Георгій Тука поділився прогнозом щодо перспектив врегулювання війни Росії проти України:

Завершення війни в Україні - останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати досягли прогресу в переговорах про завершення війни Росії та України. При цьому глава Білого дому відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він провів з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Білому домі не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, але й не спростували її.

У Кремлі також не змогли підтвердити або спростувати, чи була телефонна розмова президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Дональда Трампа. Кремлівський представник Дмитро Пєсков сказав, що комунікації Москви і нової адміністрації у Вашингтоні "ведуться різними каналами".

Як повідомляв Главред, раніше російський диктатор Володимир Путін зробив свій прогноз щодо закінчення війни в Україні та мирних переговорів з українською владою.

"Переговори, власне, у нас почалися відразу ж після початку СВО (так росіяни називають повномасштабну агресію проти України - ред.). Спочатку ми (РФ - ред.) сказали українському керівництву тодішньому: люди в "ДНР" (терористична організація. - ред.) і ЛНР не хочуть бути у складі України, йдіть звідти і все, на цьому все закінчиться", - сказав Путін.

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Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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