Де проходитимуть перемовини щодо закінчення війни: у МЗС 'розкрили карти'

Ключовий підхід до переговорів - нічого про Україну без України.

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Переговори про завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви речника МЗС:

Поки рано говорити про місце проведення мирних переговорів

Спочатку потрібно дочекатись українсько-американських контактів

На переговорах про припинення війни важливо, аби Україна, США та Європа виступали спільно

Наразі зарано говорити про місце проведення переговорів щодо завершення війни. Про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає УНІАН.

Так, у нього запитали, чи ведуться зараз розмови про те, на яких майданчиках і в яких країнах можуть відбутися переговори про припинення війни.

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"Дуже рано про це говорити. Давайте дочекаємося українсько-американських контактів, на яких буде більше ясності з цього питання. Не перебувають зараз у роботі - такі конкретні переговори з переліком країн", - підкреслив він.

За його словами, зараз зустрічі відбуваються у різних форматах. Зокрема, 12 лютого у Парижі відбудеться міністерська зустріч за участі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. На цій зустрічі говоритимуть "про параметри миру". 14-16 лютого будуть контакти на Мюнхенській безпековій конференції.

"Там будуть обговорюватися усі ці питання. Україна буде висловлювати свою позицію і чути партнерів. І будемо шукати якісь шляхи, як рухатися вперед. Але якийсь такий формат якихось переговорів - такого зараз немає", - додав Тихий.

Він також зауважив, що на потенційних переговорах про припинення війни важливо, аби Україна, США та Європа виступали спільно.

"Нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи. Це ключові підходи України, що стосується потенційних будь-яких перемовин", - підсумував речник МЗС.

Переговори про закінчення війни - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що можливі перемовини України та агресора Росії можуть закінчитися наприкінці 2025 року. До того моменту позиції на фронті будуть уже іншими. Зараз росіяни повільно, але просуваються, тому висуватимуть максимальні вимоги у вигляді збереження контролю над окупованими територіями.

Водночас, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вести переговори з Україною щодо війни, зокрема із президентом Володимиром Зеленським.

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні розмови і з Україною, і з Росією, та висловив сподівання, що скоро війна між двома країнами закінчиться.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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