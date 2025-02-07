Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Де проходитимуть перемовини щодо закінчення війни: у МЗС "розкрили карти"

Марія Николишин
7 лютого 2025, 16:15
1984
Ключовий підхід до переговорів - нічого про Україну без України.
Де проходитимуть перемовини щодо закінчення війни: у МЗС 'розкрили карти'
Переговори про завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви речника МЗС:

  • Поки рано говорити про місце проведення мирних переговорів
  • Спочатку потрібно дочекатись українсько-американських контактів
  • На переговорах про припинення війни важливо, аби Україна, США та Європа виступали спільно

Наразі зарано говорити про місце проведення переговорів щодо завершення війни. Про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає УНІАН.

Так, у нього запитали, чи ведуться зараз розмови про те, на яких майданчиках і в яких країнах можуть відбутися переговори про припинення війни.

відео дня

"Дуже рано про це говорити. Давайте дочекаємося українсько-американських контактів, на яких буде більше ясності з цього питання. Не перебувають зараз у роботі - такі конкретні переговори з переліком країн", - підкреслив він.

За його словами, зараз зустрічі відбуваються у різних форматах. Зокрема, 12 лютого у Парижі відбудеться міністерська зустріч за участі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. На цій зустрічі говоритимуть "про параметри миру". 14-16 лютого будуть контакти на Мюнхенській безпековій конференції.

"Там будуть обговорюватися усі ці питання. Україна буде висловлювати свою позицію і чути партнерів. І будемо шукати якісь шляхи, як рухатися вперед. Але якийсь такий формат якихось переговорів - такого зараз немає", - додав Тихий.

Він також зауважив, що на потенційних переговорах про припинення війни важливо, аби Україна, США та Європа виступали спільно.

"Нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи. Це ключові підходи України, що стосується потенційних будь-яких перемовин", - підсумував речник МЗС.

Переговори про закінчення війни - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що можливі перемовини України та агресора Росії можуть закінчитися наприкінці 2025 року. До того моменту позиції на фронті будуть уже іншими. Зараз росіяни повільно, але просуваються, тому висуватимуть максимальні вимоги у вигляді збереження контролю над окупованими територіями.

Водночас, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вести переговори з Україною щодо війни, зокрема із президентом Володимиром Зеленським.

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні розмови і з Україною, і з Росією, та висловив сподівання, що скоро війна між двома країнами закінчиться.

Читайте також:

Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
В Україні може з’явитись "брудна" ядерна зброя: гучна заява дипломата

В Україні може з’явитись "брудна" ядерна зброя: гучна заява дипломата

17:10Україна
Наступ РФ сповільнився, війська КНДР щезли з фронту: аналіз розвідки Британії

Наступ РФ сповільнився, війська КНДР щезли з фронту: аналіз розвідки Британії

16:39Україна
Де проходитимуть перемовини щодо закінчення війни: у МЗС "розкрили карти"

Де проходитимуть перемовини щодо закінчення війни: у МЗС "розкрили карти"

16:15Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 8 лютого: Овнам - успіх, Ракам - неймовірний прибуток

Гороскоп на завтра 8 лютого: Овнам - успіх, Ракам - неймовірний прибуток

Влупила з новою силою: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

Влупила з новою силою: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

Долар пішов в круте піке: банкір розповів, яким буде курс валют до 16 лютого

Долар пішов в круте піке: банкір розповів, яким буде курс валют до 16 лютого

"Уже купили квитки": Максим Галкін зробив гучну заяву

"Уже купили квитки": Максим Галкін зробив гучну заяву

Дуже складні і вперті: 3 найбільш неслухняних знаки зодіаку

Дуже складні і вперті: 3 найбільш неслухняних знаки зодіаку

Останні новини

17:27

Як часто можна фарбувати волосся без шкоди - відповідь експерта

17:25

Зараз не час для надмірних розкошів: Павло Зібров про гонорари, критику та дружинуЕксклюзив

17:21

Навіть якщо відрізати чистий шматок: лікар пояснив, чи можна їсти хліб із цвіллю

17:10

В Україні може з’явитись "брудна" ядерна зброя: гучна заява дипломата

17:02

Вже на 10% дешевший, але це не межа: в Україні падає ціна на важливий продукт

Захід і Україна здатні розхитати кремлівські еліти сумнівами про легітимність Путіна - ПономарьовЗахід і Україна здатні розхитати кремлівські еліти сумнівами про легітимність Путіна - Пономарьов
16:50

Ідеальна намазка до борщу з 2 інгредієнт: готується за лічені хвилини

16:40

Живе в залежності: у молодухи Петросяна серйозні проблеми

16:39

Наступ РФ сповільнився, війська КНДР щезли з фронту: аналіз розвідки Британії

16:37

Де 5 відмінностей між грибними будиночками: не кожен зможе їх відшукати за 15 секунд

Реклама
16:16

ЗСУ стабілізували ситуацію під Покровськом, але з'явився новий загрозливий напрямок

16:15

Де проходитимуть перемовини щодо закінчення війни: у МЗС "розкрили карти"

16:12

Ворог пішов на штурм, але потрапив у засідку: де ЗСУ вдалось перемогти армію РФ

16:09

Новий удар і Орешнік напоготові: що задумав Путін для обстрілу України

16:06

Перевірений бабусин метод: як за допомогою цибулі врятувати сковороду від нагару

15:38

Де ні в якому разі не можна зберігати яйця: якої помилки припускаються багато людей

15:18

Чи повернуться війська КНДР на фронт: експерти озвучили цікавий прогноз

15:07

Весь рік буде щасливим: що потрібно зробити 8 лютого - прикмети

14:55

Чи закінчиться мобілізація після скасування воєнного стану: неочікувана відповідь юриста

14:54

Досвідчені водії закликали возити в авто лак для нігтів: у чому причина

14:44

Росія начебто запустила "Орєшніком" по Києву: з'явилася перша реакція України

Реклама
14:21

Штормові пориви вітру і морози: українців попередили про небезпечну погоду

14:13

"У важкому стані": популярний російський актор потрапив у ДТП

13:38

Як відмити витяжку від жиру без подряпин: існує легкий 30-секундний спосіб

13:35

Армія РФ втрачає солдатів із КНДР: у Міноборони України розкрили деталі

13:27

У ТЦК на Буковині помер 32-річний чоловік: подробиці

13:23

Чому у собаки мокрий ніс: ветеринар розкрив неочікувані факти

13:00

Над Запоріжжям ЗСУ збили КАБ: застосували експериментальну зброю

12:36

Троянди та півонії пишно цвістимуть: як використовувати кавову гущу як добривоВідео

12:26

Чи можна прати рушники одночасно з одягом: відповідь здивує багатьох

12:23

Орбана чи Фіцо: чи змусить Путін "свиту" в Європі підтримати РФ на переговорах

12:09

Тіла діставали з-під завалів: Росія завдала удару КАБами по житловому будинкуФото

12:05

Де і коли дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2025

11:59

На фронті росіяни не припиняють масові штурми: військові назвали найважчий напрямок

11:58

Морози посиляться, буде -12 градусів: Україну накриває антициклон Elvira

11:13

Як перетворити пельмені на кулінарний шедевр: простий рецепт неймовірної страви

11:12

Лакшері шопінг під час війни: Остапчук вигуляв дружину в луці за 120 тисяч

11:05

Одне рішення США доб’є РФ і Китай: війна може закінчитися швидше, ніж здається

11:00

Зупинити Путіна можна лише за однієї умови – британський генерал

10:48

Китайський гороскоп на завтра 8 лютого: Мавпам - гнів, Тиграм - осуд

10:28

Збито 81 ворожий дрон зі 112: від повітряної атаки РФ постраждали три області

Реклама
10:24

Здогадуються лише одиниці: чому губки для миття посуду різного кольору

10:10

ЗСУ прорвали оборону росіян в Курській області до 5 км углиб - ISW

10:10

"Я тебе мучу": Тіна Кароль відкинула відомого українського шоумена

09:48

Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, щоб змусити її зупинити війну – Келлог

09:32

Розмова Трампа і Путіна: Фесенко сказав, що лідери могли обговорити без УкраїниВідео

09:17

Батьки могли не знати: чому в СРСР дітям змінювали дату народження

08:55

"Бачимося щодня": Олександру Терену приписують новий роман

08:49

Аварійні відключення світла ввели у 8 областях: де не буде електроенергії

08:29

Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні

08:10

Про перемовини, заморозку і "Росія повернеться"Погляд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти