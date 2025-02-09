Розмова Трампа і Путіна: з'явилася перша реакція Кремля

Що сказали в Кремлі:
- Пєсков "не знає", чи була розмова Трампа і Путіна
- Москва і Вашингтон ведуть комунікацію за різними напрямами
У Кремлі не змогли підтвердити або спростувати, чи була телефонна розмова президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Дональда Трампа.
У коментарі пропагандистам Известия кремлівський представник Дмитро Пєсков сказав, що комунікації Москви і нової адміністрації у Вашингтоні "ведуться різними каналами".
"У міру того, як адміністрація у Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій. І ці комунікації ведуться різними каналами", - сказав рупор Кремля.
Водночас він не зміг підтвердити факт розмови Путіна і Трампа, оскільки, можливо, "не в курсі чогось".
"І, звичайно, на тлі множинності цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому в даному випадку я не можу це ані підтвердити, ані спростувати", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Перемовини Трампа із Зеленським і Путіним - що про це відомо:
Як повідомляв Главред, 7 лютого Дональд Трамп припустив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня. При цьому Трамп допустив і зустріч із Путіним.
Київ і Вашингтон готують зустрічі та перемовини на рівні команд, сказав Володимир Зеленський. Сторони опрацьовують деталі. Мета України - зустріч Зеленського з Трампом раніше, ніж Трамп зустрінеться з Путіним.
Увечері 8 лютого Трамп сказав, що вже говорив із Путіним і обговорив із ним питання завершення російсько-української війни. Трамп натякнув на нібито бажання Путіна закінчити війну. Також у американського президента вже є конкретний план, як закінчити війну.
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Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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