'Своїх не кидаємо, а знищуємо': у боях за Андріївку росіяни відкрили вогонь по своїх

Цей інцидент стався під час захоплення росіян у полон штурмовою групою 2-го механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади.

https://glavred.net/ukraine/svoih-ne-brosaem-a-unichtozhaem-v-boyah-za-andreevku-rossiyane-otkryli-ogon-po-svoim-10501201.html Посилання скопійоване

У боях за Андріївку росіяни відкрили вогонь по своїх / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Під час запеклих боїв за Андріївку Донецької області російські окупаційні війська, усвідомлюючи, що село вже втрачене для них і їхні товариші почали масово здаватися у полон, відкрили вогонь по своїх.

Кадри з місця події опублікував командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі. Він пояснив, що цей інцидент стався під час захоплення росіян у полон штурмовою групою 2-го механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади.

"Штурмова група 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади бере чергову групу полонених, водночас противник, розуміючи, що село втрачене, а його бійці масово здаються – наказує відкрити "огонь по своим", - розповів військовий.

відео дня

"Своих не бросаем, а уничтожаем"… Приліт. На командному пункті тиша, всі посивіли. Дим розсіюється – всі наші цілі, один полонений на шматки, двом пощастило, і їх виводять жити. На війні везіння грає роль", - зазначив командир.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

Окрім того, ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. Як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, українські захисники провели успішні дії в напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки і Дачного. З боями росіяни відступають, проте жорсткі зіткнення тривають.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.