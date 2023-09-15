"Список широкий": Жданов розповів, яку зброю РФ хоче отримати від КНДР

За словами військового експерта, взамін Північна Корея хоче отримати від Росії сільськогосподарську продукцію, хліб, нафту та гроші.

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Жданов розповів, яку зброю РФ хоче отримати від КНДР / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот

Країна-агресорка Росія буде отримувати від Північної Кореї артилерійські снаряди й ракети. Проте цим поставки не обмежаться. Список набагато ширший. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Насправді, список ширший: Росія хоче отримати снаряди для ствольної і реактивної артилерії, а також системи "Град". Українські війська суттєво прорідили російські "Гради" – ми полюємо на ці системи, бо вони нас дістають. Також РФ зацікавлена в ракетних озброєннях КНДР, якщо ракети їй підійдуть. До речі, це питання піднімалося ще торік, коли Шойгу їздив із візитом до Північної Кореї. Саме тоді ставилося питання про передачу ракет Росії, але за умови, що Північна Корея зможе їх адаптувати під пускові установки "Іскандер", - розповів Жданов.

Натомість, за словами військового експерта, Північна Корея хоче отримати від Росії сільськогосподарську продукцію, хліб, нафту та гроші.

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"От так легко Китай скидає дотації для Північної Кореї на Російську Федерацію", - підкреслив полковник запасу.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Пхеньяну Москві

Як повідомляв Главред, 13 вересня Кім Чен Ин прибув до Росії з візитом. У своїй заяві він вже встиг відкрито заявити про підтримку агресії Путіна і навіть побажати росіянам "перемоги" у війні.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея вже півтора місяці постачає російським окупантам боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів".

За даними Reuters, якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю, це допоможе країні-агресору розширити запаси боєприпасів, але навряд чи змінить хід війни. Але доступ до цих запасів, найімовірніше, значно збільшить можливості Росії в короткостроковій перспективі.

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