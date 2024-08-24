Зима буде складнішою, ніж попередня: в Міненерго спрогнозували, що буде зі світлом

Україна наматиметься відновити все, що можна, і паралельно захистити енергетичні об’єкти системами ППО, зазначив Герман Галущенко.

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Українців закликали готуватися до складної зими / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Українцям потрібно готуватися до важкої зими, оскільки вона буде складнішою, ніж попередня. Проте країна активно готується до викликів в енергосистемі. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Треба готуватися до складної зими. На жаль, вона дійсно буде складнішою, ніж попередня. Однак, ми повинні намагатись мати можливість автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, аби це не знадобилось", - сказав він.

Галущенко наголосив, що обстріли мають критичний вплив на енергетичну інфраструктуру. За його словами, Україна втратила половину потужностей через російські обстріли.

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"Єдине питання – це вплив обстрілів. Навіть не сам факт обстрілів, а наскільки вони можуть завдати нам шкоди. На жаль, ті обстріли, які почалися цього року 22 березня, вони завдали суттєвої шкоди. Цифра 9 ГВт вже звучала. Це така генерація, яку ми втратили. При піковому споживанні минулої зими 18 ГВт. Фактично – половина", - пояснив міністр.

Також Галущенко додав, що уряд не має ілюзій щодо припинення російських обстрілів. Тому ключовими завданнями є відновлення енергетичної інфраструктури та захист об’єктів за допомогою систем ППО.

Окрім того, планується розширення розподіленої генерації, яка є більш стійкою до ворожих атак і може забезпечити локальні потреби в електроенергії. Для цього вже введені нові потужності та розглядається можливість нарощення розподіленої генерації до кінця року. Водночас країну забезпечують резервними системами живлення.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – прогнози

Нагадаємо, в Україні нещодавно розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії, проте їх вдалося зменшити завдяки достроковому завершенню ремонту атомного блоку потужністю 1000 МВт. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що блок уже підключено до енергосистеми, що покращить стабільність і дозволить уникнути обмежень електроенергії.

Також енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив про дефіцит електроенергії цієї зими, особливо в ранкові та вечірні години. Наразі дефіцит становить 2,4 ГВт-год у пікові години, його частково компенсують імпортом. Проте зростання споживання електроенергії на 30% в опалювальний період і зменшення сонячної генерації можуть посилити проблему.

Як раніше повідомляв Главред, з початком опалювального сезону в Україні можуть повернути обмеження відключення світла, оскільки споживання зросте на третину. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що неможливо буде компенсувати зростання споживання. При зниженні температури до -5°C і нижче можливі вимкнення до 12 годин на добу через нестачу електроенергії в обсязі 4-5 гігават

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