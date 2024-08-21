Чи вимикатимуть світло українцям 22 серпня: 'Укренерго' шокувало заявою

Після трьох днів обмежень електроенергії в Україні, застосування графіків відключень не прогнозується, розповіли в "Укренерго".

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Чи застосовуватимуть обмеження 22 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

У четвер, 22 серпня, відключень електроенергії за графіками в Україні не передбачається. Обмеження, які діяли протягом трьох днів, скасували. Про це повідомило "Укренерго".

"Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується", - зазначили в повідомленні.

Енергетики обіцяють повідомити додатково про будь-які зміни у ситуації та застосування обмежень. Водночас "Укренерго" просить споживачів ощадливо використовувати електроенергію.

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"Не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 18:00 до 24:00", - закликали в "Укренерго".

Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Спека та повернення графіків вимкнення світла - що відомо

Нагадаємо, з 17 по 21 серпня в Україну прийшла нова хвиля спеки, яка може тривати до 25 серпня. У південних областях температура підніметься до 35-37°C, а на півночі та заході буде прохолодніше - 29-34°C, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Також про повернення графіків відключення світла попереджала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Крім цього, директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що критичний стан енергетичної системи викликаний нестачею резервів та потужностей. Підвищення температури посилює навантаження на систему, тому графіки планових відключень повернулися.

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