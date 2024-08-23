Ситуація з відключеннями світла в Україні зміниться: яка причина

Енергетики роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом, зазначили в Міненерго.

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Ситуація з відключеннями світла в Україні зміниться/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні в минулі дні знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії, проте скоро їх вдасться уникнути завдякитому, що достроково завершився плановий ремонт одного атомного блоку.

Після ремонту атомний блок, потужність якого становить 1000 МВт, вже підключили до енергосистеми країни. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. У відомстві зазначили, що це додасть енергосистемі стабільності.

"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко. відео дня

У Міністерстві енергетики нагадали, що атомна генерація є основним джерелом енергетичної стабільності та незалежності України – вона забезпечує близько 60% споживання електроенергії. Проте влітку енергоблоки АЕС ремонтують, щоб підготувати їх до опалювального сезону, коли попит на електроенергію є найбільшим.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше міністр енергетики зробив гучну заяву і зазначив, що експерти, які кажуть, що найгірше з відключеннями світла, позаду – брешуть. Спрогнозувати наслідки подальших російських ударів не може ніхто. Брешуть і ті, хто каже, що найгірше позаду, і ті, хто прогнозує апокаліпсис, зазначив він.

Також раніше став відомий невтішний прогноз для українців – світла не буде до 12 годин на добу. Немає підстав казати, що ситуація може покращитися, адже прогнозується суттєва нестача електроенергії, каже експерт.

Нагадаємо, киян попередили про можливість погодинних відключень електрики. У зв'язку зі спекотною погодою, що встановилася, зросло споживання електроенергії.

Що означають черги вимикання світла/ Інфографіка: Главред

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