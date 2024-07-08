Доби без відключень не буде: у липні скасували графік вимірювань - Укренерго

У липні 2024 року "Укренерго" планувало проводити вимірювання фактичного рівня споживання електроенергії у кожній області, однак це відмінили.

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Графіки перевірок споживання електроенергії у липні у регіонах України скасували / Колаж: Главред, фото: flickr

З 9 по 24 липня по усій країні НЕК "Укренерго" планувала не вимикати світло протягом доби у кожній області згідно з графіком, однак зараз компанія вирішила скасувати його.

Як повідомили у відомстві, завтра, 9 липня, обмеження діятимуть для усіх регіонів України протягом доби. За попереднім прогнозом, з 05:00 і до 14:00 обленерго застосовуватимуть лише дві черги графіків відключень, а вже з 16:00 до 22:00 - чотири черги. В інші години будуть застосовувати три черги.

В Укренерго пояснили, чому відмовились від вимірювань фактичного рівня споживань станом на зараз. Причиною став значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

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"У відповідь на численні звернення обленерго, "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Однак режимні виміри таки планують провести згодом, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та дещо знизиться температура повітря. Це необхідно для більш рівномірного і точного забезпечення розподілу наявної в системі потужності між Регіонами.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, напередодні у кожній області України мав бути день без відключень світла. Енергетики у такий спосіб мали вимірювати фактичне споживання в кожній області, після чого планувалися зміни графіків, однак наразі це скасували.

Раніше повідомлялося, що на тлі дефіциту у енергосистемі та літньої спеки Україна продовжує нарощувати рекордний імпорт електроенергії із сусідніх європейських країн. Проте, через серйозні проблеми у енергетиці країни відключень не вдасться уникнути.

Напередодні стало відомо, що ситуація в енергосистемі України складна. Якщо зараз відключення світла відбуваються у декілька раундів, то взимку потужностей країни може бути замало навіть для опалення і водопостачання споживачів.

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