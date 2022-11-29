Світло вмикають на п'ять-шість годин: у ДТЕК розповіли, чи зміниться ситуація найближчим часом

Зараз клієнтам ДТЕК можуть включати світло на період трохи менше 5-6 годин на день / ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Через складну ситуацію в енергосистемі у деяких регіонах України споживачам вмикають світло лише на кілька годин на день. Зокрема, така ситуація зараз у Києві та області, Одесі, Дніпропетровщині та на Донеччині. Наразі фахівці працюють над тим, щоб збільшити тривалість включень електроенергії.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Як зазначив Сахарук, зараз клієнтам ДТЕК можуть включати світло на період трохи менше 5-6 годин на день, але, за його словами, ситуація набагато краща, ніж 2-3 дні тому.

"Ми рухаємося разом із "Укренерго", щоби якомога швидше перейти до планових відключень, а не жити в умовах аварійних, і збільшити кількість годин на добу. Я думаю, що найближчим часом це у нас відбудеться", - пояснив Сахарук.

Відключення світла в Україні

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські енергетики роблять все, щоб швидше відновити енергосистему, яка серйозно постраждала від ракетних ударів ворога. У країні спостерігається серйозний дефіцит електроенергії, який призвів до того, що світло в будинках в українців включають на 5-6 годин на день.

Раніше у Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекауту. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

Вас може зацікавити: