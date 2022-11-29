УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Світло вмикають на п'ять-шість годин: у ДТЕК розповіли, чи зміниться ситуація найближчим часом

29 листопада 2022, 22:15

Зараз клієнтам ДТЕК можуть включати світло на період трохи менше 5-6 годин на день, але ситуація набагато краща, ніж 2-3 дні тому.

Свет, отключения света, электроэнергия, свеча, лампочка
Зараз клієнтам ДТЕК можуть включати світло на період трохи менше 5-6 годин на день / ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Через складну ситуацію в енергосистемі у деяких регіонах України споживачам вмикають світло лише на кілька годин на день. Зокрема, така ситуація зараз у Києві та області, Одесі, Дніпропетровщині та на Донеччині. Наразі фахівці працюють над тим, щоб збільшити тривалість включень електроенергії.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Як зазначив Сахарук, зараз клієнтам ДТЕК можуть включати світло на період трохи менше 5-6 годин на день, але, за його словами, ситуація набагато краща, ніж 2-3 дні тому.

"Ми рухаємося разом із "Укренерго", щоби якомога швидше перейти до планових відключень, а не жити в умовах аварійних, і збільшити кількість годин на добу. Я думаю, що найближчим часом це у нас відбудеться", - пояснив Сахарук.

Відключення світла в Україні

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські енергетики роблять все, щоб швидше відновити енергосистему, яка серйозно постраждала від ракетних ударів ворога. У країні спостерігається серйозний дефіцит електроенергії, який призвів до того, що світло в будинках в українців включають на 5-6 годин на день.

Раніше у Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекауту. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

Вас може зацікавити:

війна в Україні свет війна Росії та України електроенергія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:33

Місячний календар стрижок на грудень 2022: називаємо найкращі дні для догляду за пасмами

22:15

Світло вмикають на п'ять-шість годин: у ДТЕК розповіли, чи зміниться ситуація найближчим часомВідео

21:36

У чому зустрічати Новий рік 2023, щоб задобрити Чорного Водяного Кролика і стати щасливою

21:35

Гороскоп на грудень від Влада Росса: чим потішить і чим засмутить останній місяць 2022 рокуВідео

21:34

Контрабандисти є посібниками російських окупантів: нова заява захисників України (Відео, Фото)Відео

Реклама
21:33

НАТО посилить підтримку України і допоможе у захисті від російських атак - заява міністрів

21:27

Вмістилося не все: "Міс-Україна Всесвіт" засунула пишний бюст в сітку

21:15

Навіть в магазин не потрібно йти: 4 способи повернути кахлю людський вигляд

21:03

Джулія Робертс поділилася рідкісним фото своїх близнюків

20:47

"Дискусія триває": в НАТО дали зрозуміти, що питання про постачання Україні ЗРК Patriot не закритеВідео

20:40

Ядерний шантаж РФ: як Кремль може використати ЗАЕСПогляд

20:26

Більше ніякої воні: як позбутися від запаху тютюну

20:19

"Хотіла змудрити, але ступила": зрадниця Ані Лорак розповіла, хто повинен навести порядок у світі

19:53

"Загрози за графіком": до киян звернулися з важливим повідомленням щодо ракетних ударів РФВідео

19:31

Значно просунулися вперед: ЗСУ звільнили 13 населених пунктів на ЛуганщиніВідео

19:20

Війна буде завершена наступного року нашою перемогоюПогляд

18:55

Favbet підтримав забіг "Об’єднані сміливістю" для збору коштів на "Ловця шахедів" реклама

18:32

Термінова допомога від США: стало відомо, що увійшло в багатомільйонний пакет для УкраїниВідео

18:30

Дружина Віктора Павлика розповіла про плани на другу дитину і показала вагітне фото

17:52

"Він для мене один і єдиний": колишня дружина Потапа зробила несподіване зізнання

Реклама
17:42

Солістка популярного українського гурту розповіла про смерть близької людини через генератор

17:35

СБУ перевірить букмекерську контору 1xBet на зв’язки з Росією

17:33

"Ситуація складна": світло в Україні можуть подавати лише на 5-6 годин на день - ШмигальВідео

17:23

Зірка "Вечірного кварталу" спародіював, як Лукашенко ховався від "замаху України і Польщі"

17:08

"Україна - заручниця": Кулеба розповів про жорстку гру Орбана з ЄСВідео

17:00

У Львові депутати зажадали заборонити роботу УПЦ МП

16:51

Зірка реаліті-шоу розкрила подробиці пристрасного роману з принцом Гаррі

16:29

РФ влаштує килимові бомбардування України, якщо Захід не допоможе Києву - колишній головком сил НАТОВідео

16:24

Як позбавитися від надокучливого грибка у ванній кімнаті, який небезпечний для здоров'я

15:59

Буде інтернет: по всій країні в "Пунктах незламності" встановлять Starlink - МінцифриВідео

15:45

Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк у фартухах влаштували переполох на кухніВідео

15:43

Фортуна, але не лотерея: 7 жіночих імен, власниць яких супроводжує удачаВідео

15:41

Їсти страшно, а викинути шкода: що приготувати зі сметани, яка завалялася в холодильнику

15:39

Камінська розповіла правду про від'їзд з України, та чому не могла чистити картоплю як Астаф'єваВідео

15:08

Як не залишитися без волосся: сім типових помилок при митті голови

14:52

З Франції в Україну привезли потужну ракетну установку LRU - РезніковВідео

14:52

"Труха замість мізків": Єфросиніна пройшлася російською телеведучою, яка захотіла їхати на фронт

14:50

Переборщила з пластикою: дочка Успенської зробила з себе Алсу

14:43

Відома російська модель знялася з пропагандистською символікою на обкладинці відомого глянцю

14:38

Справа 10-ти хвилин: як зробити так, щоб телефон менше розряджався

Реклама
14:30

Європа все більше і більше закуповує російського газу - Financial TimesВідео

14:01

Дорофєєва розповіла, як справляється з хейтом через свій роман з КацурінимВідео

13:53

Блекаут в Україні: як забезпечити себе освітленням, водою і їжеюВідео

13:33

Прикривав відхід і був покараний: ЗСУ ліквідували офіцера-окупанта з Білгородської області

13:08

У Литві прокоментували відміну концертів Лободи і заборону на в'їзд в країну

13:05

У НАТО знову розглядають план передачі ЗСУ винищувачів МіГ-29 і F-16 - адмірал СтаврідісВідео

13:02

Арешт на два місяці або застава 9,88 млн грн – суд обрав запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку

13:00

Гороскоп на завтра 30 листопада 2022: Рибам - метушня і робота, а Левам - економія сил

12:54

Їй було 37 років: у Росії знайшли мертвою популярну актрису

12:54

Словаччина передала Україні 30 одиниць БМП1 в обмін на танки Leopard від Німеччини

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти