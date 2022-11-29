"Ситуація складна": світло в Україні можуть подавати лише на 5-6 годин на день - Шмигаль

Світло в Україні включатимуть на 5-6 годин на день / Колаж фото УНІАН, скрін

Українські енергетики роблять все, щоб швидше відновити енергосистему, яка серйозно постраждала від ракетних ударів ворога. У країні спостерігається серйозний дефіцит електроенергії, який може призвести до того, що світло в будинках в українців включатимуть на 5-6 годин на день. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Зараз дефіцит в українській енергосистемі становить 30%.

"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі і першочерговому загоєнні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб людям вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", - сказав Шмигаль.

Світло в Україні включатимуть на 5-6 годин на день / скріншот

Відключення світла в Україні

У Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекауту. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем'єрміністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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