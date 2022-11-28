В Україні назвали всього 2 речі, які необхідні для відновлення енергосистеми

Кулеба, Росія / УНІАН і ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для відновлення енергосистеми України необхідні дві речі - нові трансформатори і сучасні комплекси ППО.

"Для того щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори (це найважливіша частина енергосистеми) і ППО (щоб збивати ворожі ракети, що летять на нашу енергоструктуру). Надаючи ППО, ви також допомагаєте відновити нашу енергоструктуру", - зазначив Кулеба у своєму виступі.

За його словами, якщо партнери України не нададуть ці дві найважливіші речі, то Україна і далі буде лагодити електромережі, а війська РФ їх будуть руйнувати. Треба розірвати це зачароване коло.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

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