Суми в платіжках злетять: в Україні хочуть рекордно підняти тарифи за транспортування газу

Облгази хочуть рекордно підняти тарифи за транспортування газу / Фото pixabay.com

З 1 січня 2022 року облгази України планують підняти тариф на транспортування газу. Так звана абонплата може зрости до чотирьох разів залежно від постачальника.

Проекти підвищення тарифів вивчило профільне видання Кosatka.media. Компанії пояснили, що через зростання витрат, підвищення зарплат тощо вони змушені також піднімати свої тарифи. Деякі з них пропонують підняти ціни в два-чотири рази.

Наприклад, Луганськгаз – може підняти абонлату з 1,55 грн до 8,41 грн; Уманьгаз – з 1,78 грн до 8,91 грн; Одесагаз – з 0,84 грн до 4,52 грн; Київгаз – з 0,31 грн до 0,83 грн; Київоблгаз - з 1,45 грн до 3,38 грн.

Розмір абонплати вважається для всіх індивідуально і залежить від того, скільки кубів витратила сім'я за газовий рік (з жовтня по жовтень). Загальний обсяг ділять на 12 місяців й отриману цифру множать на тариф на транспортування.

Платити потрібно щомісяця, незалежно від того, користуєтеся ви газом чи ні.

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Зазначимо, спочатку облгази публікують на своєму сайті пропозиції підвищити ціни, а після проходять обговорення.

Далі Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг повинна перевірити розрахунки та ухвалити рішення, підвищувати ціни чи ні. І вже від них залежить остаточний розмір плати за доставку газу.

Як можуть зрости тарифи на доставку газу / kosatka.media

Наприклад, якщо рішення про підвищення тарифів на доставку газу буде ухвалено, то родина, яка користується послугами Одесагазу і використовує 150 кубів блакитного палива, в 2022-му році повинна буде заплатити 678 грн замість 126 грн в 2021-му. Сім'я, яка витрачає стільки ж газу, але користується послугами Луганськгазу, повинна буде заплатити 1 261,5 грн в наступному році замість 232,5 грн в 2021 році.

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Тарифи в Україні

З 1 жовтня в Україні змінилися майже всі тарифи на комунальні послуги.

Так, ціна електроенергії знизилася для 80% побутових споживачів і склала 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год. При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

З 1 жовтня в Україні тарифи на опалення збільшилися до 40% залежно від населеного пункту. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/м кв.

Середній тариф на гаряче водопостачання становить 109,55-122,17 грн/м куб.в залежно від типу будинку.

Нафтогаз України з 1 жовтня 2021 запровадив новий тарифний план "Комфортний сезон", який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 квітня.

Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.