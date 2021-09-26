Світло подешевшає, газ "злетить" в ціні: що буде з тарифами ЖКГ з 1 жовтня в Україні

Тарифи на ЖКГ зростатимуть

В Україні вже з наступного місяця - жовтня, майже всі тарифи на комунальні послуги будуть змінені.

Українці можуть платити менше за електроенергію, при цьому ціни на газ будуть рости.

Так, з 1 жовтня 2021 року ціна електроенергії буде знижена для 80% побутових споживачів і становитиме 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год.

При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, з 1 жовтня в Україні тарифи на опалення збільшаться до 40%, залежно від населеного пункту.

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Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77 - 2433,90 грн/м кв.

З 1 жовтня згідно з постановою Кабміну №859, середній тариф на гаряче водопостачання становитиме 109,55 - 122,17 грн/м куб. залежно від типу будинку.

А ось газопостачальна компанія Нафтогаз України з 1 жовтня 2021 року вводить новий тарифний план "Комфортний сезон", який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 квітня.

Ціна на газ у тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

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Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону.

Необхідний обсяг газу в опалювальний сезон розраховується, враховуючи Історичні дані про використання газу конкретним клієнтом і відповідно до його типу споживання.

Зокрема, тип "приготування їжі" (50-200 куб.м газу на місяць), "приготування їжі та підігрів води" (150-500 куб. м газу на місяць), а також тип "опалення" (800-20000 куб. м газу на місяць).

Підключитися на цей тарифний план можна в особистому кабінеті споживача, подавши заявку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.