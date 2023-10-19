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Субсидії перерахують автоматично: у Пенсійному фонді повідомили кому пощастить

Юрій Берендій
19 жовтня 2023, 17:34 оновлено 19 жовтня, 17:34
У Пенсійному фонді повідомили кому автоматично перерахують субсидії. Там також зазначили, як правильно розрахувати розмір субсидії на опалювальний сезон

Субсидия
У Пенсійному фонді повідомили кому автоматично перерахують субсидії / Колаж Главред, фото: УНІАН

З 1 жовтня в Україні житлову субсидію буде розраховано на опалювальний період 2023-2024 років. Водночас, тим, хто отримува право на субсидію з вересня - перерахунок зроблять автоматично. Про це йдеться у повідоменні Пенсійного фонду України.

"Домогосподарствам, яким було визначено право на житлову субсидію у вересні 2023 року, у тому числі тим у кого розмір житлової субсидії становив 0,00 грн, органами Пенсійного фонду України у жовтні буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон без необхідності звертатись за нею", - йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

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Право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначено в травні 2023 року на період до квітня 2024 року включно.

Як правильно розразувати субсидію на опалювальний сезон 2023-2024

Для проведення розрахунку житлової субсидії на опалювальний період доходи враховуються за І – ІІ квартали 2023 року відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632.

Субсидії перерахують автоматично: у Пенсійному фонді повідомили кому пощастить
Як правильно розрахувати субсидію / фото: Пенсійний фонд України

При цьому при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Як розрахувати розмір субсидії за жовтень? (15 днів без опалення та 16 днів з опаленням)

Розмір житлової субсидії за жовтень визначається, враховуючи тривалість опалювального періоду, який починається з 16 жовтня. Іншими словами, обчислення вартості опалення житлового приміщення проводиться на основі 16 днів, незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надавалася.

Що робити тим, хто ще не отримував субсидію?

Якщо громадяни, які не отримували житлову субсидію влітку або яким було відмовлено у її призначенні на неопалювальний період, звернуться за її призначенням у період по 30 листопада 2023 року, житлову субсидію буде призначено з жовтня 2023 року.

Соціальні виплати в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні у 2024 році планують перерахувати прожитковий мінімум - але навіть після цього його фактичний розмір буде помітно вище того, який використовують для розрахунку соціальних виплат.

Водночас, в Україні частина пенсіонерів може залишитися без пенсійних виплат. Зокрема, в деяких випадках працюючим громадянам пенсія не виплачується і припиняється на час працевлаштування. Це стосується тих українців, які вийшли на пенсію за вислугою років. Про це заявили чиновники Пенсійного фонду України (ПФУ), відповідаючи на запитання однієї з українських пенсіонерок.

Також, українці часто плутають житлову субсидію та пільгу на послуги ЖКГ, вважаючи, що це різні назви одного і того ж виду соціальної виплати. Однак це не так, роз'яснили чиновники на Урядовому порталі.

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субсидія комуналка
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