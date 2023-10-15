Частина пенсіонерів може залишитися без грошей: хто в групі ризику

В Україні частина пенсіонерів може залишитися без пенсій. У деяких випадках працюючим громадянам пенсія не виплачується і припиняється на час працевлаштування.

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Частина українських пенсіонерів може залишитися без грошей / Колаж фото УНІАН

В Україні частина пенсіонерів може залишитися без пенсійних виплат. Зокрема, в деяких випадках працюючим громадянам пенсія не виплачується і припиняється на час працевлаштування. Це стосується тих українців, які вийшли на пенсію за вислугою років. Про це заявили чиновники Пенсійного фонду України (ПФУ), відповідаючи на запитання однієї з українських пенсіонерок.

В даному випадку, якщо громадянин влаштувався на роботу за своєю спеціальністю, яка дозволяє вийти на пенсію за вислугою років, то на період роботи виплати припиняються. Так, якщо, скажімо, вчитель вийшов на пенсію за вислугою років, то він буде позбавлений виплат. Але після звільнення кошти будуть виплачуватися.

При цьому, якщо громадянин влаштовується на роботу за іншою спеціальністю, яка не дає права вийти на пенсію за вислугою років, то він все одно буде продовжувати отримувати гроші.

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"Я колишній вчитель, отримую пенсію за вислугою років. Зараз влаштувалася в загальноосвітній школі на посаду асистента вчителя інклюзивного класу. Чи маю я право в період роботи на виплату пенсії?", - задала питання пенсіонерка.

У ПФУ відповіли ствердно.

"У Вашому випадку робота на посаді асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугою років. Отже, в період роботи на зазначеній посаді призначена пенсія за вислугою років виплачується", ‒ заявили чиновники.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й. Кабінет міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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