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Українцям змінять прожитковий мінімум: що тепер буде з соцвиплатами

Дмитро Відоменко
13 жовтня 2023, 08:58 оновлено 13 жовтня, 08:58
В Україні в 2024 році перерахують прожитковий мінімум, але фактичний його розмір все одно буде в рази вище того, який використовують для виплат.
Купюри, монети
Ситуація з прожитковим мінімумом зараз - цілком однозначна / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні у 2024 році планують перерахувати прожитковий мінімум - але навіть після цього його фактичний розмір буде помітно вище того, який використовують для розрахунку соціальних виплат. Про це говорять експерти, яких опитав портал "Обозрєватєль".

За їх словами, ще на початку 2023 року фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера склав 4951 грн, а зараз значно перевищив показник у 5 тисяч грн. Для працездатних українців прожитковий мінімум становив у січні 7553 грн, а зараз – значно більше 8 тисяч грн.

Українці, які отримають менше прожиткового мінімуму (фактичного розміру), перебувають за межею бідності, стверджує Людмила Черенько ‒ завідувачка відділу дослідження якості життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України.

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Але, за її словами, оцінювати потрібно не кожного українця окремо, а відразу все його сім'ю. Тобто, наприклад, безробітний чоловік, але при цьому перебуває у шлюбі з жінкою з високою зарплатою, яка утримує всю сім'ю, за межею бідності не заходиться. Хоча його формальні доходи менше прожиткового мінімуму.

Станом на початок року сукупний дохід на сім'ю з двох дорослих і двох дітей ‒ згідно з розрахунковим прожитковим мінімумом ‒ повинен становити не менше 28 528 грн. Цієї суми повинно було вистачити на мінімальний набір продуктів, товарів і послуг. Але на даний момент ця сума значно перевищує 30 тисяч грн.

Якою буде мінімальна зарплата в 2024 році

Деякий час тому для розробки місцевих бюджетів Мінфін розіслав до органів місцевої влади службовий документ, в якому вказується, що:

  • з січня 2024 року мінімалка в Україні становитиме 7,1 тисячі грн;
  • з липня - 8 тисяч грн.

При цьому мінімальну зарплату в 2025 році планується підвищити до 8 370 грн. А у 2026-му - до 8 956 грн.

До того повідомлялося, що в Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей. Виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.

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зарплати прожитковий мінімум новини України
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