Деякі можуть залишитися без субсидії на ЖКГ: хто під загрозою

Деякі українці в 2023 році можуть позбутися житлової субсидії. Це може статися у разі заборгованості, яка перевищує 680 грн.

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Якщо у людей є заборгованості по послугах ЖКГ більше 680 грн, то вони не отримають субсидію / колаж Главреду, фото УНІАН

Деякі українці в нинішньому році можуть позбутися житлової субсидії - якщо у них є заборгованість по послугах ЖКГ, яка виникла за період в 3 місяців і перевищує 680 грн. Про це розповіла директор департаменту пенсійного Фонду Олена Охріменко в ефірі "Суспильного".

"Якщо заборгованість виникла в період трьох місяців, перевищує 680 грн і не погашена", – підкреслила вона. У цьому випадку Пенсійний фонд не призначає субсидію до тих пір, поки людина не укладе договір про реструктуризацію або не погасить заборгованість.

Зазначимо, згідно з рішенням Кабміну, субсидія призначається, якщо витрати на послуги ЖКГ перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї до завершення воєнного стану і протягом місяця після його скасування. Розмір субсидії в неопалювальний сезон становить в середньому від 350 до 400 грн.

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