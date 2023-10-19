Деякі можуть залишитися без субсидії на ЖКГ: хто під загрозою

Деякі українці в нинішньому році можуть позбутися житлової субсидії - якщо у них є заборгованість по послугах ЖКГ, яка виникла за період в 3 місяців і перевищує 680 грн. Про це розповіла директор департаменту пенсійного Фонду Олена Охріменко в ефірі "Суспильного".
"Якщо заборгованість виникла в період трьох місяців, перевищує 680 грн і не погашена", – підкреслила вона. У цьому випадку Пенсійний фонд не призначає субсидію до тих пір, поки людина не укладе договір про реструктуризацію або не погасить заборгованість.
Зазначимо, згідно з рішенням Кабміну, субсидія призначається, якщо витрати на послуги ЖКГ перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї до завершення воєнного стану і протягом місяця після його скасування. Розмір субсидії в неопалювальний сезон становить в середньому від 350 до 400 грн.
Пенсія в Україні
Нагадаємо, що стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається і залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.
Пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Щоб змінити вид пенсійних виплат, потрібно звернутися в сервісний центр ПФУ.
Стало відомо, чи збільшать українцям пенсії у 2024 році. Незважаючи на складнощі в 2023 році, індексація відбулася. А ось, про прийдешній рік поки говорити важко.
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