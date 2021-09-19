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Сутички на Марші рівності: у Києві прихильників ЛГБТ атакували, втрутилася поліція

19 сентября 2021, 11:56

Противники KyivPride маршу рівності-2021 спробували зупинити колону прихильників ЛГБТ.

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Учасники Маршу рівності-2021 у Києві / REUTERS

У неділю, 19 вересня, в Києві проходить організований громадською організацією KyivPride Марш рівності-2021 за дотримання прав людини для ЛГБТ + спільноти.

Учасники заходу почали збиратися на перетині вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького заздалегідь до початку маршу, повідомляє УНІАН.

Неподалік у парку Тараса Шевченка групувалися противники маршу.

Учасники пройшли вулицею Володимирською у бік бульвару Тараса Шевченка. Вони вигукують гасло: "Бунтуй, кохай, права не віддавай!".

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/ Політика країни

У колоні учасників маршу перебували близько 2 тисяч осіб.

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/ Політика країни

Зазначимо, що перехрестя вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка поліція перекрила автобусами, щоб запобігти сутичкам між учасниками двох заходів.

Сутички через Марш рівності-2021

Опоненти вигукують на адресу один одного різні гасла. Крім того, одна людина спробувала зупинити колону прихильників ЛГБТ.

Жінка підійшла і лягла перед ними учасникам маршу, через що рух було тимчасово призупинено. На місце підійшли правоохоронці, які, в підсумку, звідти її і вивели.

/ censor.net

Що вимагають учасники маршу

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/ Політика країни

Учасники Маршу рівності вимагають від керівництва держави, зокрема:

  • прийняти законопроект (№5488) щодо боротьби з дискримінацією та впорядкування відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості;
  • активізувати зусилля на шляху до повного офіційного визнання в Україні в найближчій перспективі цивільних партнерств між людьми однієї документальної статі;
  • визнати фактори СОГІ (сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності) можливими підставами вчинення домашнього насильства.

Протест через Марш рівності

На мітингу протесту проти ЛГБТ-маршу розгорнули довгий тематичний плакат, на якому написано: "ЛГБТ - це 0,3% від населення, але 40% серед педофілів".

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/ Політика країни

"Перестаньте прислухатися до педер*стам. Боріться і відмовляйтеся від виконання наказів своїх начальників", - закликають противники ЛГБТ.

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/ Політика країни

Додамо, що в центрі Києва перекрито рух транспорту на таких вулицях: Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — Терещенківська — Льва Толстого-Площа Льва Толстого.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Одесі під час проведення ЛГБТ-ходи була затримано півсотні правопорушників - внаслідок сутичок 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

Радикали напали на правоохоронців після закінчення акції.

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новини Києва Марш рівності ЛГБТ ЛГБТ-марш
Зараз ви переглядаєте новину «Сутички на Марші рівності: у Києві прихильників ЛГБТ атакували, втрутилася поліція». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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