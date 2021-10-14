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Стефанчук здивував розмовою з журналістами: бесіду перервав гімн

14 октября 2021, 18:30

Спікер українського парламенту застиг при звучанні "Ще не вмерла України...".

Стефанчук
Стефанчук солодко слухав гімн України / УНІАН

Під час сьогоднішнього Маршу Нації, який пройшов у Києві та низці міст України з нагоди Дня захисника і захисниць України, а також Дня українського козацтва, новоспечений голова Верховної Ради Руслан Стефанчук здивував своєю поведінкою.

Спікер українського парламенту спілкувався з журналістами, проте раптово зупинив свою промову. Причиною цьому стало звучання гімну України.

Стефанчук мовчав і задумливо слухав "Ще не вмерла України" не зронивши ані слова. Говорити він почав тільки після того, як пісня закінчилася.

У Мережі миттєво стало вірусним відео події.

"Солодка мелодія перервала розмову і новий спікер почав уважно слухати кращі звуки в світі", - пишуть в Telegram-каналах.

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Читайте такжеУкраїнські військові отримають премію та грошове забезпеченняЗазначимо, 8 жовтня, народні депутати обрали нового спікера парламенту. Ним став Руслан Стефанчук, який до цього був на посаді віце-спікера. В ході засідання призначення Стефанчука підтримав 261 народний депутат. Перед цим відбулося рейтингове голосування по всіх кандидатах

Нагадаємо, сьогодні в Києві під час Маршу Нації, який, до слова, став одним з найбільших заходів за останні роки, Нацкорпус розпалив на Хрещатику димові шашки. Внаслідок центр столиці огорнув різнокольоровий дим. Гасити вогонь довелося копам.

Довідка:

Щорічно День захисника України відзначається 14 жовтня. Цього року свято випадає на четвер.

День захисника України був встановлений указом президента Петра Порошенка в 2014 році як державне свято. Він покликаний вшанувати всіх тих, хто захищає честь і територіальну цілісність країни, і тих, хто загинув на фронті.

Дата свята була обрана не випадково. 14 жовтня-велике релігійне свято - Покров Пресвятої Богородиці. Саме Богоматір вважалася покровителькою українського козацтва.

У 2021 році Верховна Рада підтримала зміни в назві свята на День захисників і захисниць України, щоб вшанувати і жінок, які несуть військову службу.

viber
Верховна Рада гімн України Руслан Стефанчук
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