Нацкорпус розпалив вогонь на Хрещатику: центр Києва огорнув дим

Нацкорпус запалив вогонь на Хрещатику / Telegram

Сьогодні, 14 жовтня, в центрі Києва проходить Марш Нації, в якому беруть участь близько 20 тисяч осіб. Подія стала одним з найбільших маршів за останні роки, традиційно проводяться націоналістами на Покров Пресвятої Богородиці.

Під час заходу Нацкорпус влаштував вогняний перформанс на Хрещатику. Учасники маршу націоналістів запалили фаєри. В результаті весь центр Києва огорнув дим.

У Мережі з'явилося відео перформансу.

"Представники Нацкорпусу підпалили два опудала з табличками. Після прогорання поліція погасила залишки вогнегасником", - зазначено в повідомленні одного з Telegram-каналів.

Після цього, частина маршируючих попрямувала в бік Офісу президента.

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Нагадаємо, організаторами маршу є Національний Корпус, Правий сектор, рух ветеранів України Братство, Товариство майбутнього та інші організації. У 2020 році в марші на Покрову взяли участь близько 6 тис.людей.

Як писав Главред, українські військові отримають грошове забезпечення та премії від держави. Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський у четвер, 14 жовтня, з нагоди сьогоднішнього свята.

Довідка:

Щорічно День захисника України відзначається 14 жовтня. Цього року свято випадає на четвер.

День захисника України був встановлений указом президента Петра Порошенка в 2014 році як державне свято. Він покликаний вшанувати всіх тих, хто захищає честь і територіальну цілісність країни, і тих, хто загинув на фронті.

Дата свята була обрана не випадково. 14 жовтня - велике релігійне свято Покров Пресвятої Богородиці. Саме Богоматір вважалася покровителькою українського козацтва.

У 2021 році Верховна Рада підтримала зміни в назві свята на День захисників і захисниць України, щоб вшанувати і жінок, які несуть військову службу.