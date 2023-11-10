Статус 'дитина війни': Як отримати соцвиплати та що потрібно знати

Діти, що стали жертвами війни, можуть розраховувати не лише на фінансову допомогу, а й на низку пільг.

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Які пільги мають діти, що постраждали від війни / Фото: УНИАН, armyinform.com.ua

Неповнолітні, які стали жертвами війни, можуть розраховувати не лише на фінансову допомогу, а й на пільги на місцевому рівні. Зараз законодавство не містить чітких підстав для присвоєння статусу "дитина війни", але відповідно до Постанови КМУ № 268 "Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів", цей статус моженадаватись дітям, які на момент проведення антитерористичної операції та заходів з забезпечення національної безпеки та оборони не досягли 18 років.

На отримання статусу мають право ті, хто:

Зазнав поранення, контузії чи каліцтва.

Став жертвою фізичного чи сексуального насильства.

Був викрадений або незаконно вивезений за межі України.

Залучався до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань.

Незаконно утримувався, включаючи полон.

Зазнав психологічного насильства.

Важливо, що наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини може бути одна, кілька або всі обставини. Під час надання статусу "дитина війни" заявником визначається та зазначається та обставина, яка мала найбільший негативний вплив на здоров'я та розвиток саме цієї дитини.

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Для отримання статусу "дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій" потрібно звернутися до органів піклування за місцем реєстрації чи фактичного проживання. Подати заяву можуть батьки, родичі, опікуни чи піклувальники до 14 років. З 14 років дитина має право самостійно звертатися до органів. Рішення про надання статусу приймається протягом 30 календарних днів комісією з питань захисту прав дитини.

Які документри потрібні для отримання статусу

Щоб отримати статус разом з заявою слід надати копії документів:

свідоцтво про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

документ, що посвідчує особу заявника;

документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини (якщо дитина постійно проживає або перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі – документ, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

паспорт громадянина України, виготовлений у формі книжечки (за наявності);

паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (за наявності);

витяг з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

До заяви також можуть додаватися документи дитини, які підтверджують обставини, необхідні для отримання статусу, такі як медичні документи, заяви про вчинення щодо дитини правопорушення, матеріали кримінальних проваджень, висновки експертиз.

Які пільги та виплати мають діти з цим статусом

Після отримання статусу, громадяни отримують доступ до різноманітних пільг та виплат, що передбачені для внутрішньо переміщених осіб. Держава також гарантує фінансову підтримку для здобуття освіти та надає кошти на проживання.

Також, згідно з Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб," діти, які мають статус постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, мають право на безкоштовне харчування у навчальних закладах, незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності.

Крім того, існують благодійні фонди та організації, які надають фінансову допомогу дітям, які втратили дім чи рідних через війну. Зокрема фонди "ДІТИ ХЕЛП", Global Fund for Children, Gen.Ukrainian, "СОС Дитячі містечка Україна", "Постраждалі Діти Війни", серед інших. Ці фонди зазвичай функціонують за рахунок внесків небайдужих громадян і такі діти можуть подавати заявки на отримання допомоги.

Нагадаємо, розпочала свою дію програма фінансової допомоги від УВКБ ООН для українців. За інформацією, оприлюдненою в Telegram-каналі "Допомога УВКБ ООН у Сумській області", громадяни можуть розраховувати на отримання матеріальної допомоги в розмірі понад 5 тисяч гривень щомісяця.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні збільшили розмір грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців. Розмір допомоги тепер становить 3600 гривень на місяць для кожного члена сім'ї, що є збільшенням порівняно з попереднім розміром в 2200 гривень на місяць.

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