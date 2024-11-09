Стало відомо, за якої умови Путін погодиться заморозити війну з Україною

Експерт пояснив, що поки Путін може захищати свої позиції, він не погодиться на будь-які умови завершення війни.

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Чи зможуть заморозити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

Ключові тези Портникова:

Журналіст Віталій Портников вважає, що російський диктатор Володимир Путін може погодитись лише на припинення вогню, якщо економічна ситуація в Росії ускладнює ведення бойових дій.

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"Є досить проста ситуація. Путін декларує війну з Україною як боротьбу проти НАТО. Тобто Росія веде так звану священну війну проти НАТО, щоб знищити "режим", який знаходиться під владою НАТО. Виходить, що в результаті цієї війни, за російськими наративами, на кордоні з РФ були ще одні війська НАТО!? Тому Путін ніколи не погодиться на умови Трампа. Принаймні про які зараз говорять у ЗМІ", - пояснив Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".

Журналіст також наголосив, що Путін не погодиться на умови Трампа, оскільки вважає себе поки що тріумфатором у російсько-українській війні.

"Поки Путін може захищати свої позиції, він не погодиться на будь-які умови завершення війни. Для того, щоб він погодився на умови, які висувають у Трампа, він має капітулювати. Альтернатива - це крах його режиму, якісь війська знаходяться на його території, йому загрожує серйозна небезпека і т.д. За таких умов тоді можна говорити за буферну зону й миротворчі війська. Втім, поки що бачимо, що Путін бачить себе тріумфатором російсько-української війни. З його погляду, він перемагає, а його війська продовжують наступ на територію України. Якщо Трамп хоче, щоб він зупинився, то це має бути комфортно для Путіна", - додав він.

За словами Портникова, Путін може погодитись лише на припинення вогню. Також однією з умов, яку називає журналіст, може бути відсутність гарантій безпеки України.

"Якщо ми погодимось з ідеєю, що російська економіка дійсно знаходиться в не найкращому стані й, що дуже важливо, сам Путін усвідомлює тяжку ситуацію в економіці й потребує зупинки війни, то він може скористатись бажанням Трампа цю війну заморозити. Він це може зробити лише за однієї умови - заморозка війни по лінії зіткнення. Відразу поясню: є мирний договір, заморозка конфлікту і є припинення вогню. Ми говоримо про припинення вогню. Втім, на ці умови він погодиться, якщо Україна не отримає гарантії безпеки", - зауважив журналіст.

Хто такий Віталій Портников? Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Заморозка війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше інформував Главред, що Дональд Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України. Андрій Золотарьов вважає, якщо глава Кремля не погодиться на умови Трампа, тоді США можуть надати Україні максимальну підтримку.

Ердоган зробив заяву про завершення війни в Україні та розкрив сценарій. Війна РФ проти України може легко закінчитися, якщо адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа керуватиметься підходом, що ґрунтується на пошуку рішень, вважає президент Туреччини.

Стало відомо, що Володимир Путін дав "сигнал" Трампу щодо переговорів про завершення війни. Такі переговори можливі тільки в тому разі, якщо США виконають низку умов країни-агресорки Росії. Також Путін хоче, щоб США скасували санкції проти РФ.

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