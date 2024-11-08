Ердоган зробив заяву про завершення війни в Україні та розкрив сценарій

Президент Туреччини заявив про необхідність ґрунтуватися на пошуку рішень.

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У Туреччині оцінили ймовірність завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, сайт Кремля

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Трамп може сприяти завершенню війни

Ердоган не виключає посередництва в переговорах

Війна РФ проти України може легко закінчитися, якщо адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа керуватиметься підходом, що ґрунтується на пошуку рішень, заявив у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Якщо в епоху Трампа ми побачимо адміністрацію США, яка підійде до питання з точки зору врегулювання, ми зможемо легко закінчити цю війну. Більше зброї, більше бомб, більше хаосу і конфліктів не покладуть край цій війні", - цитує його турецька газета Yeni Şafak.

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Під час спілкування з журналістами на борту літака після повернення з Будапешта турецький лідер підкреслив, що "більше діалогу, більше дипломатії, більше примирення відкриють двері до миру".

При цьому він нагадав, що Туреччині раніше вдалося посадити обидві сторони за один стіл: "Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна має закінчитися зараз".

За його словами, Туреччина зосередила зусилля на досягненні миру і продовжуватиме це робити. "Ми сподіваємося, що в новому періоді нам вдасться почати все з чистого аркуша і досягти миру, в якому припиняться всі конфлікти і війни", - зазначив турецький лідер.

Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп готує резонансний план завершення війни. Українці можуть по-різному поставитися до плану Трампа щодо завершення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про несподіваний сценарій завершення війни. Дональд Трамп може підштовхнути Україну до поступок, або дати все необхідне, не виключають експерти.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні. Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

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