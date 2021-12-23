Стало відомо, що буде з гривнею до Нового року

Обмінники не будуть тішити своїми розцінками / telegraf.com.ua

На даний момент в Україні немає підстав для девальвації гривні. Однак у разі такої ситуації керівництву НБУ слід піти у відставку.

Таку думку, як пише Україна 24, висунув економіст Андрій Новак.

"Якщо зараз НБУ в умовах, коли абсолютно немає підстав для девальвації гривні - ні фінансових, ні загальноекономічних, - буде допускати девальвацію гривні, штучно її провокувати, вважаю, що керівництво НБУ має йти у відставку. Зведений платіжний баланс плюсовий, золотовалютні резерви рекордні. Які підстави? Експорт українців зріс на 27% цього року, при тому, що імпорт майже не зростає", - зазначив Новак.

У свою чергу, фінансист Тарас Козак прогнозує коливання гривні в 10-20 копійок.

"Я думаю, що це не девальвація... Якщо не буде дійсно посилення істерії навколо російської агресії, тому що фундаментальні фактори досить непогані. Дефіцит бюджету значно менше запланованого... Тому фундаментальних причин немає. Але ми бачили фактично зростання долара за курсом 26,1 до 27,2 просто на тих же емоціях, переживаннях громадян", - додав Козак.

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Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик Андрій Гойлов заявив, що найближчим часом курс гривні по відношенню до основних валют знову знизиться.

Долар щодо гривні зміцниться до рівня 27,15 грн. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності зросте до позначки 30,65 грн.

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