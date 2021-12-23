УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Стало відомо, що буде з гривнею до Нового року

23 грудня 2021, 23:34

Фінансисти не виключають коливань гривні.

Обмінник
Обмінники не будуть тішити своїми розцінками / telegraf.com.ua

На даний момент в Україні немає підстав для девальвації гривні. Однак у разі такої ситуації керівництву НБУ слід піти у відставку.

Таку думку, як пише Україна 24, висунув економіст Андрій Новак.

"Якщо зараз НБУ в умовах, коли абсолютно немає підстав для девальвації гривні - ні фінансових, ні загальноекономічних, - буде допускати девальвацію гривні, штучно її провокувати, вважаю, що керівництво НБУ має йти у відставку. Зведений платіжний баланс плюсовий, золотовалютні резерви рекордні. Які підстави? Експорт українців зріс на 27% цього року, при тому, що імпорт майже не зростає", - зазначив Новак.

У свою чергу, фінансист Тарас Козак прогнозує коливання гривні в 10-20 копійок.

"Я думаю, що це не девальвація... Якщо не буде дійсно посилення істерії навколо російської агресії, тому що фундаментальні фактори досить непогані. Дефіцит бюджету значно менше запланованого... Тому фундаментальних причин немає. Але ми бачили фактично зростання долара за курсом 26,1 до 27,2 просто на тих же емоціях, переживаннях громадян", - додав Козак.

Реклама

Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик Андрій Гойлов заявив, що найближчим часом курс гривні по відношенню до основних валют знову знизиться.

Долар щодо гривні зміцниться до рівня 27,15 грн. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності зросте до позначки 30,65 грн.

Читайте також:

viber
курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро новини України курс гривні курс НБУ
Зараз ви переглядаєте новину «Стало відомо, що буде з гривнею до Нового року». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Як змусити "жіноче щастя" рясно та пишно цвісти - влаштовуємо рослині SPA-процедуриЯк змусити "жіноче щастя" рясно та пишно цвісти - влаштовуємо рослині SPA-процедури Гороскоп Таро на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - труднощі, Ракам - успіх, Терезам - зміниГороскоп Таро на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - труднощі, Ракам - успіх, Терезам - зміни Здійснення бажань і щастя в коханні: кого зі знаків зодіаку чекає велика удача в новорічні святаЗдійснення бажань і щастя в коханні: кого зі знаків зодіаку чекає велика удача в новорічні свята Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаСмачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецепта В Укргідрометцентрі попередили про морози -20°: коли чекати удар холодуВ Укргідрометцентрі попередили про морози -20°: коли чекати удар холоду
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
23:59

Трагедія на Херсонщині: на тонкому льоду потонули двоє дітей

23:34

Стало відомо, що буде з гривнею до Нового рокуВідео

23:22

На Тернопільщині діти розправилися з "сусідом-вбивцею"

22:53

Військова атака РФ на Україну і рішення Путіна: ЗМІ дізналися про побоювання адміністрації БайденаВідео

22:35

В Україні з'явиться система для оплати послуг ЖКГ онлайнВідео

Реклама
22:33

У Луганській області вихователь зґвалтував дитину і кинув голу на вулиціВідео

22:04

Піврічна дівчинка з унікальними темними плямами стала зіркою Instagram - щемливі фотоФото

21:57

НАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про ударВідео

21:37

Мережа вибухнула мемами з приводу рішення поставити українок на військовий облікФото

20:37

Удача в грошах і виконання бажань: хто зі знаків-головний везунчик в Новий рік 2022

20:29

У дівчинки зі Львова 7 років не відкривався рот: батьки звернулися за допомогою тільки зараз

19:59

ВСД як діагноз, якого не існує: лікар розповів про недугу, в яку довго вірили українці

19:51

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік: все, що потрібно знатиВідео

19:44

В семи регіонах України виявили новий варіант штаму ДельтаВідео

19:44

Путін - президент обложеної фортеціПогляд

19:22

Гороскоп на січень 2022 року для Дів обіцяє море радості й задоволень, а також виграш в лотереюВідео

19:11

Бродяча собака стала "мамою" для покинутої дитини з невидаленою пуповиною: несамовиті фото

19:05

Магнітний шторм до 5 балів: як пережити магнітну бурю на РіздвоВідео

18:51

Іван Яковина. Президент РФ став занадто нуднимВідеоблоги

18:46

Росія влаштувала шантаж Заходу і стягнула війська до України: в НАТО дізналися про плани МосквиВідео

Реклама
18:32

У Києві зникла новорічна ялинка вартістю 5 млн гривеньВідео

18:19

У Львові в райраді спортсмен-депутат побився з колегою під час сесіїВідео

18:09

Ціни на бензин зросли на АЗС: скільки коштує паливоВідео

17:50

У Києві шахраї облаштували кафе і виманювали там гроші з багатіївВідео

17:49

Гороскоп на січень 2022 року для Раків: проблеми з грошима, повернення колишнього і новий іміджВідео

17:45

Танкери з СПГ прямують не у Азію, а до країн ЄС: у Європі різко впала ціна на газВідео

17:41

Помер зірка серіалу Вулиці розбитих ліхтарів

17:30

За прикладом Ізраїлю: чому в Україні жінок ставлять на військовий облікПогляд

17:20

Принц Гаррі і Меган Маркл показали шестимісячну дочку - перше фото Лілібет потрапило в Мережу

17:05

Росія перекинула нові сили: у ЗСУ розкрили число військ РФ на кордоні УкраїниВідео

17:01

В МЗС спростували слова Путіна про начебто підготовку Україною операції на ДонбасіВідео

16:48

Тіла викинули в лісі: під Хмельницьким чоловік з коханкою розстріляв свою дружину і задушив дитинуВідео

16:41

Військовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службуВідео

16:27

Віталія Козловського складно впізнати - співак кардинально змінив імідж

16:24

В Україні заборонили низку російських товарівВідео

16:09

"Автономія" Донбасу, правки до Конституції і діалог з "ЛДНР": Путін заявив про "вимоги" до УкраїниВідео

16:02

Платіжки, замовлення послуг і скарги: в Україні запустять новий ресурс із комунальних послуг

15:58

Україну атакує потужний антициклон: стала відома дата різкого потеплінняВідео

15:54

Не варто і починати: названі найбільш несумісні пари за знаком ЗодіакуВідео

15:31

Київстар підвищує тариф і змінює умови для абонентів: коли піднімуть ціни

Реклама
15:28

20-річна Анна Трінчер показала величезні силіконові груди

15:24

Прикмети на 24 грудня: що не можна робити в Ніконов день і як не потрапити в бідуВідео

15:01

"Добросусідські відносини будь-якою ціною": Путін вибухнув заявою на адресу УкраїниВідео

14:56

В Україні зросте податок на нерухомість: хто заплатить 25 тисяч за квартируВідео

14:21

Майбутнє Донбасу, вплив Зеленського і атака на Київ: Путін зробив гучні заяви на адресу УкраїниВідео

13:56

"Потрапив під вплив "нациків": Путін висунув звинувачення ЗеленськомуВідео

13:32

"Ах, це весілля!": на Новий рік на 1+1 відбудеться телепрем'єра фільму Скажене весілля-3Відео

13:26

Аномальна спека: 2022 рік стане одним з найспекотніших в історіїВідео

13:19

Українцям змінили тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січняВідео

13:18

Умова ненападу РФ на Україну: Путін висунув ультиматумВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти