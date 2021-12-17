В Україні стрибок валюти: гривня помітно слабшає

Курс валют змінюється по хвилинах / УНІАН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 грудня.

Таким чином Долар встановлений на рівні 27,25 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок порівняно з попереднім показником, йдеться на сайті НБУ.

А євро - на рівні 30,86 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановлені на рівні 27,26/27,28 грн/дол., до євро - на рівні 30,88/30,91 грн / євро.

Відзначимо, в п'ятницю, 17 грудня, долар коштував 27,19 грн.

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Тим часом, експерти прогнозують, що через військовий конфлікт долар у грудні злетить до 27,8–28,3 грн.

Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик Андрій Гойлов заявив, що найближчим часом курс гривні по відношенню до основних валют знову знизиться.

Долар щодо гривні зміцниться до рівня 27,15 грн. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності зросте до позначки 30,65 грн.

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