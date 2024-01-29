ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

Речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк заявила, що українські війська продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
"На сьогодні наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів. Але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів, ми знаємо, що їх набагато більше присутніх на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро", - розповіла Гуменюк під час брифінгу.
Тому, за її словами, треба бути дуже обережними в інформаційному просторі та задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз.
Ситуація на Херсонщині: що відомо
Нагадаємо, що окупанти стягнули 10 тисяч росіян та хочуть вибити ЗСУ із плацдарму в Кринках. Гуменюк додала, що в районі Кринок Херсонської області сконцентровано багато росіян. Військові закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.
Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію біля Кринок. Українські військові у вкрай важких умовах утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та навіть розширюють плацдарм. При цьому російські окупанти продовжують намагатися штурмувати позиції ЗСУ.
На лівобережжі Херсонщини РФ намагається вибити ЗСУ та наривається на удари. Російські окупаційні війська провели 23 безуспішних атаки позицій ЗСУ - ворог зазнав значних втрат, сказали в Генеральному штабі.
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