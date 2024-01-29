У РФ важкі втрати: ЗСУ відбили важливі позиції в Авдіївці – карта боїв

Сили оборони знешкодили диверсійно-розвідувальні групи росіян, повідомив Віталій Барабаш.

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Стало відомо про успіхи ЗСУ в Авдіївці / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Facebook

Незважаючи на триваючі важкі бої за Авдіївку Донецької області, українським захисникам вдалося відбити позиції, раніше захоплені окупантами РФ, повідомив глава Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Він уточнив, що ЗСУ повернули під контроль позиції біля ресторанного комплексу "Царська охота". Таку інформацію голова ГВА озвучив у коментарі 24 Каналу.

"Царську охоту" відбили, її повністю контролюють ЗСУ, - наголосив він. відео дня

Він також наголосив, що Сили оборони знешкодили диверсійно-розвідувальні групи росіян, які заходили в Авдіївку. Попри це окупанти досі намагаються знову захопити втрачені позиції.

Барабаш додав, що ситуація на Авдіївському напрямку докорінно не змінилася: РФ тисне, підтягує резерви, щодня кидає в штурм велику кількість людей і щодня застосовує артилерію - 50-60 обстрілів.

ЗС РФ зазнають важких втрат

Російські війська захопили 10% території Авдіївки, включно з промзоною і кількома будинками на захід від неї, йдеться в повідомленні німецького видання Bild. При цьому журналісти посилаються на геолокаційні дані.

Водночас аналітик Юліан Рьопке каже, що ближче до Донецької фільтрувальної станції утворився виступ, який контролюють українські війська.

Цей виступ є проблемою для наступальних дій росіян, але спроби усунути його закінчуються для них втратою великої кількості техніки.

Українські війська знищують там будь-яку російську техніку, яка намагається атакувати. Рьопке нагадує, що спочатку план Москви полягав у тому, щоб оточити Авдіївку із заходу, наступаючи на Степове і Північне. Поки що ці спроби зазнають краху, ЗС РФ зазнають важких втрат, додає Рьопке.

/ t.me/s/BILD_Russian

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників. В Авдіївці російській армії вдалося нав'язати ЗСУ бої на південній околиці міста.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

Як раніше повідомлялося, Авдіївка під загрозою захоплення. Якщо РФ захопить Авдіївку, ворог може піти далі, каже Ігор Тимощук.

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