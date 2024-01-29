УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ не дали росіянам закріпитися в Табаївці: у селі тривають запеклі бої

Єлизавета Бельмас
29 січня 2024, 09:02
Сили оборони України борються за населений пункт на Куп'янському напрямку.
ЗСУ не дали росіянам закріпитися в Табаївці
ЗСУ не дали росіянам закріпитися в Табаївці / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, DeepState

Учора, 28 січня, російська армія заявила про прорив у село Табаївка, також інформацію про те, що в населений пункт зайшли ворожі солдати, підтвердили українські аналітики. Однак ЗСУ не дали окупантам закріпитися в селі. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі аналітичний центр DeepState.

Згідно з даними аналітиків, Сили оборони України намагаються утримати ворога від просування. Весь день у населеному пункті тривають стабілізаційні дії.

"Противник не зміг закріпитися в населеному пункті, завдяки зусиллям військових, московити були відкинуті на край села. Бої тривають",- повідомили аналітики.

відео дня

Також стало відомо, що населений пункт Табаївка перейшов у сіру зону для подальшого розвитку подій.

"Географія Табаївки - слабка сторона при утриманні села, адже воно розташоване в низовині між двох хребтів і наповнене болотом. Утриматися там надзвичайно складно, не маючи контролю над тими ж двома висотами", - додали в DeepState.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупанти почали використовувати в боях проти українських Сил оборони рідкісні гармати М-46 калібру 130 міліметрів, які виготовляли ще в 1950-х роках.

Також, російські окупанти намагаються активно наступати на сході України, але стратегічних успіхів їм не вдалося досягти. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

Крім іншого, журналісти видання CNN розповіли, що бойові дії тривають на північному сході на ділянці, де стикуються Харківська та Луганська області. Раніше цього тижня Україна оголосила, що відвела свої сили з села Крохмальне, щоб зайняти більш вигідні оборонні позиції. Російські сили продовжують наступ у цьому районі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Харкова Харківська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Три роки на підготовку: НАТО готується до ракетних ударів РФ по Європі - The Times

Три роки на підготовку: НАТО готується до ракетних ударів РФ по Європі - The Times

09:25 Світ
ЗСУ не дали росіянам закріпитися в Табаївці: у селі тривають запеклі бої

ЗСУ не дали росіянам закріпитися в Табаївці: у селі тривають запеклі бої

09:02 Україна
Чи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про "історичний" указ Зеленського

Чи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про "історичний" указ Зеленського

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

09:16

Чи можливий наступ на Київ 2.0?

09:04

Гороскоп на завтра 30 січня 2024: Тельців підведуть ноги, Близнюкам - важливе рішення

09:02

ЗСУ не дали росіянам закріпитися в Табаївці: у селі тривають запеклі бої

09:00

Чи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про "історичний" указ ЗеленськогоЕксклюзив

08:16

Вночі РФ вдарила по Україні дронами і "Шахедами": перші подробиці

У 2024-у війна не закінчиться, але буде іншою, бо Україна отримає несподівану зброю – ЯременкоУ 2024-у війна не закінчиться, але буде іншою, бо Україна отримає несподівану зброю – Яременко
07:19

Міноборони проводить позапланові перевірки ТЦК: Умеров заявив про порушення

06:50

ЄС вдарить по економіці Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні - FT

06:06

Чим пояснюється "миролюбність" європейських еліт?Погляд

05:15

"Частина нашої нації": у Румунії хочуть відібрати в України велику частину територій

Реклама
04:10

"Бомбонути в будь-який момент": експерт розповів плани Путіна на ядерну зброюВідео

03:30

Ще одній категорії чоловіків хочуть запропонувати платну відстрочку від армії

02:35

"Жити з тим, хто принижує і б'є": Мозгова розповіла про насилля з боку чоловіка

02:05

Рухати не потрібно: як помити підлогу під холодильником

01:35

"Це злий план": нардеп сказав, що потрібно зробити з РФ, щоб Україна була в безпеціВідео

00:39

Невістка скандальної Оксани Марченко розсекретила ім'я та стать другої дитини

00:03

Як швидко відучити кота лазити по столу: результат вас здивує

28 січня, неділя
23:22

Євробачення-2024: букмекери назвали аутсайдера, який вибив Україну з лідерів

23:08

Україну накрив сильний геомагнітний шторм: "трусити" буде майже 10 днів

22:49

Столтенберг хоче запросити Україну до НАТО: коли це можливо

21:59

Окупанти атакують ЗСУ рідкісними гарматами - Defense Express

Реклама
21:50

РФ атакувала Україну балістикою та безпілотниками: в областях прогриміли вибухи

21:33

Сергій Притула довів Лесю Нікітюк до сліз - що сталосяВідео

21:09

Масова підготовка піхотинців: ЗСУ - про мобілізацію 500 тисяч українців

21:01

Наступ окупантів "захлинається", ворог не може досягнути успіхів - ЗСУ

20:40

Любовний гороскоп на тиждень з 29 січня до 4 лютого: кому зі знаків пощастить у коханні

20:24

Є загиблі, багато поранених: безпілотники атакували базу США в Йорданії - Байден

20:15

Класичний фашист Путін тепер буде боротись сам із собоюПогляд

20:04

"Починається період тріумфу": названо найважливіший і переможний рік для України - прогнозВідео

19:53

Місячний календар на 29 січня: чому цього дня не можна з'ясовувати стосунки

19:44

Снігопади, туман і 10-радусний мороз: в Україну влітає негода

19:41

Відомий танцюрист і фанат російської культури виступає на сцені Нацопери України

18:59

Любителі мандарин будуть у захваті: Клопотенко показав незвичайний рецепт Тирамісу

18:50

Снаряд влетів прямо в кімнату: росіяни вбили останнього жителя села на Сумщині

18:28

Віталій Портников. Нова американська стратегія для УкраїниВідеоблоги

18:00

Без ножа та овочечистки: як легко очистити моркву

17:56

До Криму звозять окупантів: партизани показали, що відбувається в Джанкої

17:49

Чи готовий Євросоюз до війни з Росією?Погляд

17:46

У мережі спалахнув скандал довкола "ХЗВ" з участю Верещук: зірки сміються

17:46

Знищував ворога в оточенні 46 днів: військовий сам ампутував палець, щоб вижити

17:32

"Війна забрала у мене сім'ю": зірка "Кріпосної" звільнився з ЗСУ

Реклама
17:32

Армія України підходить до оборонних рубежів окупантів: у ЗСУ розкрили план РФ

16:51

Армія РФ атакує 50 разів за добу: військові розкрили ситуацію на фронті для CNN

16:36

Кращі, ніж у пекарні: цей рецепт сінабонів від Ектора зведе гостей з розуму

16:28

"Не готові платити за всіх": у Німеччині зробили важливу заяву про допомогу Україні

16:14

Увірвуться серйозні проблеми: що в жодному разі не можна робити 29 січня

16:08

Результат приємно вразить: навіщо потрібний колаген людиніВідео

15:51

Росіяни захопили село на Харківщині і мають успіх на цьому напрямку - DeepState

15:38

Удар ЗСУ по полігону інструкторів FPV росіян: з'явився знімок із наслідками

15:35

"Кожен день буде важчим за попередній": військовий дав прогноз на 2024 рік

15:13

Маловідомий трюк покаже, якщо хтось таємно заходить у ваш акаунт на Facebook

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти