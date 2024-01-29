ЗСУ не дали росіянам закріпитися в Табаївці: у селі тривають запеклі бої

Сили оборони України борються за населений пункт на Куп'янському напрямку.

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ЗСУ не дали росіянам закріпитися в Табаївці / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, DeepState

Учора, 28 січня, російська армія заявила про прорив у село Табаївка, також інформацію про те, що в населений пункт зайшли ворожі солдати, підтвердили українські аналітики. Однак ЗСУ не дали окупантам закріпитися в селі. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі аналітичний центр DeepState.

Згідно з даними аналітиків, Сили оборони України намагаються утримати ворога від просування. Весь день у населеному пункті тривають стабілізаційні дії.

"Противник не зміг закріпитися в населеному пункті, завдяки зусиллям військових, московити були відкинуті на край села. Бої тривають",- повідомили аналітики.

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Також стало відомо, що населений пункт Табаївка перейшов у сіру зону для подальшого розвитку подій.

"Географія Табаївки - слабка сторона при утриманні села, адже воно розташоване в низовині між двох хребтів і наповнене болотом. Утриматися там надзвичайно складно, не маючи контролю над тими ж двома висотами", - додали в DeepState.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупанти почали використовувати в боях проти українських Сил оборони рідкісні гармати М-46 калібру 130 міліметрів, які виготовляли ще в 1950-х роках.

Також, російські окупанти намагаються активно наступати на сході України, але стратегічних успіхів їм не вдалося досягти. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

Крім іншого, журналісти видання CNN розповіли, що бойові дії тривають на північному сході на ділянці, де стикуються Харківська та Луганська області. Раніше цього тижня Україна оголосила, що відвела свої сили з села Крохмальне, щоб зайняти більш вигідні оборонні позиції. Російські сили продовжують наступ у цьому районі.

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