Мільйони снарядів для України: ЗМІ дізналися, що може передати Південна Корея

Сполучені Штати з часів Холодної війни накопичили у Південній Кореї дуже великі запаси боєприпасів.

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У Південної Кореї є 3,4 млн снарядів, їх можна передати Україні - Defence Express / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Ключові тези Defence Express:

У Південної Кореї є 3,4 млн "зайвих" боєприпасів

"Зайві" боєприпаси Сеул може передати Україні

Україна потребує снарядів калібру 105 мм

Південна Корея вивчає можливість передачі Україні боєприпасів і озброєнь у відповідь на відправку військових КНДР на російсько-українську війну. У Сеула є 3,4 млн снарядів калібру 105 міліметрів, які так необхідні ЗСУ.

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Військовий портал Defense Express пише, що у квітні в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень CSIS повідомляли про наявність у Південної Кореї мільйонів "зайвих" снарядів калібру 105 мм, які можна було б передати Україні.

Звідки у Південній Кореї "зайві" снаряди

США за часів Холодної війни накопичили у Південній Кореї величезні запаси снарядів. Сеул отримав декілька сотень тисяч снарядів калібру 155 мм і 3,4 млн снарядів калібру 105 мм. Ще з 2020 року Корея збирається поступово выдправити ці боєприпаси у резерв.

Порівняння потенціалів КНДР і Південної Кореї / Інфографіка: Главред

Таким чином, частина з 3,4 млн снарядів 105 мм надлишкові для Південної Кореї, і їх можна було б передати Києву без значних наслідків.

Чому Україні потрібні снаряди 105 мм

Річ у тім, що Україна отримала від Заходу 100 гаубиць, для яких потрібні боєприпаси. І якраз снаряди калібру 105 мм будуть особливо необхідні.

Південна Корея готує військову допомогу для України - що про це відомо:

Південна Корея може вступити у війну в Україні, раніше написали журналісти Newsweek. Сеул може відправити на допомогу українцям військовий і розвідувальний персонал для роботи з полоненими північнокорейцями та розкриття військової тактики.

Агентство Yonhap 22 жовтня повідомило, що Південна Корея скликала Радбез для розгляду питання щодо передачі Україні летальної зброї. Сеул має намір реагувати рішуче на плани відправити військових КНДР на війну РФ проти України.

Південна Корея допомагає Україні, сказав Володимир Зеленський. Водночас Захід, за словами президента, зволікає, і такі зволікання - ризики для Києва.

Чим особлива Південна Корея? Південна Корея - індустріально і технологічно розвинена держава на Корейському півострові. Населення - 51 966 948 осіб. Обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними на 2018 рік, становив понад 2 трильйони доларів США, пише Вікіпедія. Південна Корея - один із провідних експортерів автомобілів, електроніки, культурного контенту, мовних програм і відеоігор. Це один з "Азіатських тигрів" - держав Азії (серед яких Сінгапур, Гонконг і Тайвань), які демонстрували дуже високі темпи економічного розвитку з початку 1960-х до 1990-х років.

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