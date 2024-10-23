Франція передасть Україні літаки Mirage 2000-5: ЗМІ озвучили їхню кількість

Літаки, які передасть Франція, будуть озброєні крилатими ракетами SCALP і бомбами AASM.

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Франція передасть літаки Mirage 2000-5 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, BBC Франции

Партія французьких літаків Mirage 2000-5, яку Україна отримає в першому кварталі 2025 року, складатиметься з трьох одиниць. Про це 23 жовтня повідомили у виданні La Tribune з посиланням на власні джерела.

Водночас точна кількість літаків Mirage 2000−5, які планувалося поставити Україні, досі публічно не озвучувалася ні Єлисейським палацом, ні Міноборони Франції.

Керівник відомства Себастьєн Лекорню заявляв тільки, що літаки поставлять не раніше за перший квартал 2025 року — щоб встигнути їх модифікувати й провести навчання пілотів із механіками.

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У газеті йдеться, що саме Mirage 2000−5 зможуть використовувати крилаті ракети SCALP і бомби Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM або HAMMER). Це доволі сучасна зброя, яка вже зарекомендувала себе в російсько-українській війні.

Винищувач Mirage 2000 / Инфографика: Главред

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін прибув з неанонсованим візитом до Києва. Як зʼясувалось, на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, Остін оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Згодом стало відомо, що новий пакет військової допомоги Україні, включає додаткові боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що США протягом жовтня-грудня 2024 року планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги.

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