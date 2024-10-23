Франція передасть Україні літаки Mirage 2000-5: ЗМІ озвучили їхню кількість

Партія французьких літаків Mirage 2000-5, яку Україна отримає в першому кварталі 2025 року, складатиметься з трьох одиниць. Про це 23 жовтня повідомили у виданні La Tribune з посиланням на власні джерела.
Водночас точна кількість літаків Mirage 2000−5, які планувалося поставити Україні, досі публічно не озвучувалася ні Єлисейським палацом, ні Міноборони Франції.
Керівник відомства Себастьєн Лекорню заявляв тільки, що літаки поставлять не раніше за перший квартал 2025 року — щоб встигнути їх модифікувати й провести навчання пілотів із механіками.
У газеті йдеться, що саме Mirage 2000−5 зможуть використовувати крилаті ракети SCALP і бомби Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM або HAMMER). Це доволі сучасна зброя, яка вже зарекомендувала себе в російсько-українській війні.
Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо
Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.
Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.
Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.
Військова допомога Україні - останні новини
Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін прибув з неанонсованим візитом до Києва. Як зʼясувалось, на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, Остін оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.
Згодом стало відомо, що новий пакет військової допомоги Україні, включає додаткові боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю.
Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що США протягом жовтня-грудня 2024 року планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги.
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