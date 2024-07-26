Пентагон помилився на 2 мільярди: до України відправлять додаткову допомогу

Через бухгалтерські прорахунки з США можуть відправити додаткове озброєння Україні для покриття обсягу допомоги.

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До України можуть відправити додаткове озброєння через помилку Пентагону / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗСУ

У Пентагоні виявили додаткові помилки у розрахунках щодо боєприпасів, ракет та іншого озброєння для відправки в Україну на суму 2 мільярди доларів. Це збільшило неправильно оцінені матеріали до 8,2 мільярда доларів.

Як пише Reuters, Міноборони Штатів зіткнулося з такими труднощами через нечіткі бухгалтерські визначення. Про це свідчить новий звіт Рахункової палати уряду.

Зокрема Пентагон заявив, що співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "знеціненої вартості" для підрахунку мільярдів матеріалів, які відправляли в Україну у 2023 році. Це створило можливість відправити Києву мільярди доларів.

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Так було виявлено ще 2 мільярди завищень, в результаті чого в Україну можуть направити додаткове озброєння для покриття обсягу допомоги, що була схвалена адміністрацією президента Байдена.

У Рахунковій палаті уряду порекомендували Конгресу США уточнити визначення вартості в контексті оборонних предметів у рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу. Також там випустили рекомендації для Міністерства оборони США щодо оновлення посібника, включивши в нього розділ оцінки для КПК і оцінку конкретних компонентів. У Пентагоні погодилися з рекомендаціями.

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Допомога США Україні - що відомо

Напередодні стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить 225 мільйонів доларів. У цей пакет допомоги увійшли: одна батарея Patriot, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів, зенітні ракети Stinger та багато іншого.

Раніше повідомлялось, що США планують змінити черговість виконання контрактів на постачання ракет, щоб Україна отримала їх швидше. Плюс у тому, що ракети будуть, мінус - на це потрібен час.

Нагадаємо, на початку липня Пентагон оголосив про передачу Україні озброєння на суму 2,3 мільярда доларів. Ллойд Остін додав, що до цього пакету допомоги увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США.

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