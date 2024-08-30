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США допоможуть знайти причину катастрофи F-16 ЗСУ: командувач ПС про деталі катастрофи

Олексій Тесля
30 серпня 2024, 13:34
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26 серпня Україна втратила підготовленого пілота і літак F-16, підкреслив Микола Олещук.
F16, Олещук
Микола Олещук прокоментував катастрофу F16 ЗСУ / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував катастрофу українського літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь.

Як написав він у своєму Telegram, до розслідування причин катастрофи українського винищувача долучилися партнери України зі США.

"Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які вже долучилися до розслідування причин", - зазначив український генерал.

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Він переконаний у тому, що безумовно, будуть з'ясовані причини авіаційної катастрофи, а також спростував припущення про те, що можуть приховуватися справжні причини трагедії.

"Ніхто нічого не приховував і не приховує <...> Запевняю, що вже проводиться детальний аналіз, триває розслідування. Мають ретельно розібратися, що сталося, які обставини, чия відповідальність", - зазначив командувач ПС.

Водночас він упевнений, що інформація про такі інциденти не може видаватися миттєво в публічний простір і не може бути деталізована для ЗМІ в умовах війни.

"Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяності та віри в перемогу", - підкреслив український воєначальник.

Водночас він розкритикував позицію нардепа Мар'яни Безуглої з нападками на адресу військового керівництва у зв'язку з катастрофою F-16 ЗСУ.

"Звертаюся до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно, прийде час, будете вибачатися перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюся, в суді. Ви вкотре не тільки вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї - основного союзника України - США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія", - додав Олещук.

Хто такий Микола Олещук

Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Катастрофа F-16 ЗСУ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, який Україна отримала як військову допомогу зі США , зазнав аварії на території України. Це сталося під час масованої атаки країни-агресора Росії 26 серпня.

Пізніше стало відомо про те, що пілот ЗСУ Олексій Месь загинув, відбиваючи наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну в понеділок, 26 серпня.

Зі свого боку в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні. Уточнюється, що саме під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилаті ракети ворога.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні зробили заяву з приводу катастрофи F-16 ЗСУ. Офіційний представник Пентагону не підтвердила інформацію про те, що винищувач нібито міг бути збитий дружнім вогнем українського ЗРК Patriot.

США допоможуть знайти причину катастрофи F-16 ЗСУ: командувач ПС про деталі катастрофи
/ Инфографика: Главред

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