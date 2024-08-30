Перша аварія українського F-16: у Пентагоні зробили заяву

Україна не просила про допомогу від США щодо інциденту з F-16, стверджує Сабріна Сінгх.

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Стало відомо про втрату Україною першого F-16 / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

У Пентагоні відповіли на запитання щодо інформації про втрату Україною першого винищувача F-16 під час відбиття масованого повітряного удару РФ 26 серпня.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу відмовилася розповідати подробиці авіакатастрофи.

Водночас офіційний представник Пентагону також не підтвердила інформацію про те, що винищувач нібито міг бути збитий дружнім вогнем українського ЗРК Patriot.

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Коментуючи відомості про ймовірність, що F-16 ЗСУ був збитий дружнім вогнем однієї з українських ракет Patriot, Сінгх зазначила: "Я не можу підтвердити це. Я бачила повідомлення, але я просто не можу підтвердити це. Поки я не маю [інформації] достатнього рівня точності".

Водночас вона уточнила, що Україна не просила про допомогу від США щодо цього інциденту, а також не конкретизувала питання про те, скільки F-16 перебуває в Україні.

"Це їхня тема для розмови. Це також відкриває багато питань оперативної безпеки. Тому я просто не зможу про це говорити. Що стосується інциденту і пілота, я не зможу надати більше інформації. Це дійсно те, про що має говорити Україна. Як ви знаєте, ми готували пілотів тут, у США", - пояснила представниця Пентагону.

За її словами, ця бойова авіація є неймовірно складною, тому пілоти, які керують такою технікою, вирізняються особливою сміливістю та рішучістю.

"І ми дуже пишаємося тим, що брали участь у підготовці деяких із них тут, у Сполучених Штатах, але мені більше нема чого додати щодо цього конкретного інциденту", - додала Сінгх.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Катастрофа F-16 ЗСУ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, який Україна отримала як військову допомогу зі США, зазнав аварії на території України. Це сталося під час масованої атаки країни-агресора Росії 26 серпня.

Джерело видання стверджує, що причиною авіакатастрофи стало не те, що F-16 збили, а найімовірніше помилився сам пілот винищувача. Цього дня американські літаки брали участь у відбитті однієї з найбільших атак агресора на Україну.

Пізніше стало відомо про те, що пілот ЗСУ Олексій Месь загинув, відбиваючи наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну в понеділок, 26 серпня.

Зі свого боку в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні. Уточнюється, що саме під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилаті ракети ворога.

Зазначається, що під час заходу на наступну ціль з одним із літаків було втрачено зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем". Одна з імовірних причин катастрофи винищувача F-16 ЗСУ, яка зараз розглядається слідством, - "дружній вогонь" українських сил ППО. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на власне джерело в Повітряних силах ЗСУ, яке говорило на умовах анонімності.

/ Инфографика: Главред

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