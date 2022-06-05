США відправляють в Україну бойові вертольоти Мі-17

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Сполучені Штати Америки відправляють в Україну радянські вертольоти Мі-17 для захисту від російської агресії.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США", - написав Єрмак.

Відзначимо, що раніше в США заявляли про плани передати Україні вертольоти Мі-17, які призначалися для відправки в Афганістан.

1 червня Пентагон оприлюднив перелік озброєння і військової техніки для передачі Україні, серед яких - 4 вертольоти Мі-17.

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Мі-17 - це багатоцільові військово-транспортні вертольоти. Їх можна використовувати для десантування, виконання бойових і спеціальних завдань.

У Салоні одночасно можуть перебувати більше 30 солдатів або 12 носилок з супроводжуючими. Якщо використовувати вертоліт для перевезення вантажу, то можна помістити 4 000 кг вантажу в кабіні або не менше 3 000 кг на зовнішній підвісці.

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Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.

Україні передадуть 15 одиниць техніки, пишуть німецькі ЗМІ.

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