Німецькі зенітки прикриють небо: ЗСУ озброять самохідками Gepard

Зенітка Gepard / Bundeswehr / Oliver Schmidt

Збройні Сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.

Україні передадуть 15 одиниць техніки, пише німецьке видання Bild.

Відзначається, що у зв'язку з переговорами між міністром оборони Крістіни Ламбрехт і її українським колегою Олексієм Резніковим, Україна отримає перші 15 одиниць Gepard в липні.

Gepard базуються на шасі Leopard 1 і оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром. Крім повітряних цілей, вони також можуть боротися з наземними цілями.

Gepard призначений для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей.

Озброєння:

Калібр і марка гармати 2х35-мм

Тип гармати нарізні автоматичні

Дальність стрільби, км 4

Кулемети 1 x 7,62-мм MG-3

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