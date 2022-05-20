Німецькі зенітки прикриють небо: ЗСУ озброять самохідками Gepard

Стало відомо, коли Україна отримає перші 15 одиниць Gepard.
Збройні Сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.
Україні передадуть 15 одиниць техніки, пише німецьке видання Bild.
Відзначається, що у зв'язку з переговорами між міністром оборони Крістіни Ламбрехт і її українським колегою Олексієм Резніковим, Україна отримає перші 15 одиниць Gepard в липні.
Gepard базуються на шасі Leopard 1 і оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром. Крім повітряних цілей, вони також можуть боротися з наземними цілями.
Gepard призначений для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей.
Озброєння:
- Калібр і марка гармати 2х35-мм
- Тип гармати нарізні автоматичні
- Дальність стрільби, км 4
- Кулемети 1 x 7,62-мм MG-3
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Автор: Олексій Тесля