Спецоперація ГУР: у полон здалися 12 військових РФ – деталі унікального вербування

ГУР провело спецоперацію "Бариня", в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового.

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Данило Алфьоров здався в полон ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Укрінформ

В результаті спланованої та успішно реалізованої спецоперації Головним управлінням розвідки Міноборони на українську сторону перейшли 12 військових РФ.

ГУР провело спецоперацію "Бариня" , в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового, розповів представник військової розвідки Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

Він повідомив, що ГУР вдалося завербувати російського військового лейтенанта Данила Алфьорова, який також брав участь у прес-конференції.

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Зазначається, що транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ.

За словами самого Алфьорова, він зв'язався з українською стороною завдяки проекту "Хочу жити".

"Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які бажають здатися в полон за програмою "Хочу жити". За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з "Хочу жити", що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон", - повідомив він.

При цьому за час співпраці з ГУР він переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон.

Нагадаємо, полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні. Втрати в батальйоні Юрія Томова досягають 30% від числа особового складу всього за кілька тижнів боїв в Україні.

Раніше повідомлялося, про зникнення російського командира майора Юрія Томова в Херсонській області. Експерт BILD Юліан Рьопке стверджує, що вранці 8 серпня ЗСУ провели "зухвалу вражаючу акцію" на Лівому березі Херсонської області, метою якої було викрадення майора Томова, який відповідає за прикордонну ділянку - щоб дізнатися більше про стратегію оборони російських сил в окупованій частині області.

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